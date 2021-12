Aleksandra Prijović podelila nepoznate detalje iz privatnog života.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/aleksandraprijovic/printscreen

Aleksandra Prijović nedavno je održala konferenciju za medije povodom velikog novogodišnjeg nastupa i sve oduševila stajlingom.

Ovom prilikom pevačica je otkrila i nepozate detalje iz svog privatnog živoata, te priznala oko čega se najviše svađa sa suprugom Filipom Živojinovićem i kako izgleda kada ona plane.

"Bolje da ne znaš. Ja sam osoba koja vrlo brzo plane, ali se brzo smirim i dođem sebi", započela je.

"Nervira me kada me požuruje, jer meni, kao i svakoj drugoj ženi, uvek treba malo više vremena da se spremim i onda se uglavnom posvađamo zbog toga. Kao da će biti kraj sveta ako zakasnimo 10-15 minuta, ne moramo uvek prvi da stignemo. On prvi u svađama i popusti, jer me pusti da se sama sa sobom isvađam, a onda mi na lep način kaže šta misli", priznala je.

Vidi opis SA BRENOM SE NE ČUJEM! Aleksandra Prijović otkrila nepoznate detalje iz života, priznala i oko čega se SVAĐA sa Filipom! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 7 7 / 7

Potom je otkrila i koliko često se čuje sa Lepom Brenom:

"Ne čujemo se svakog dana, ali se dopisujemo", rekla je.

Aleksandra se dotakla i privatnog života Viktora Živojinovića i komentarisala njegov odnos sa pevačicom Lenom Čolak, sa kojom ga već neko vreme spajaju.

"Nisam je upoznala, ali sam videla da je bila na slavi. Ne znam da li su zajedno. Sa Sandrom se čujem povremeno", priznala je.

Ovako Lena izgleda: