NAJOMRAŽENIJA ŽENA SVETA PONOVO RAZBESNELA SVE: "Dajem popust 50% za sve zapuštene žene koje me mrze" (FOTO)

Evo šta je sada uradila žena koja svojim delima iznova šokira javnost!

Izvor: Instagram/Screenshot/officialcarlabellucci

Karla Beluči u centar pažnje javnosti dospela je sve samim skandalima. Za nju se prvi put čulo kada je pokušala prevarom, tj. lažiranjem depresije da dobije besplatnu estetsku operaciju nosa, onda je šokirala kada je izjavila da ohrabruje svoju ćerku da ide na plastične operacije, a još je gori bio njen plan da za novac prenosi porođaj uživo.

Ova majka inače prodaje eksplicitan sadržaj na OnlyFansu, a sada je iznervirala sve "darežljivom" prazničnom ponudom.

"Rešila sam da ove godine budem darežljiva i ponudim svoj sadržaj sa 50 odsto popusta", poručila ona i razbesnela sve.

"Budući da sam ove nedelje dobila verovatno najužasnije poruke na Instagramu koje sam ikada pročitala, sa brojnim uvredama i pretnjama na moj i račun moje ćerke, a većinu pretnji pišu žene, rešila sam da 'brižnim majkama’ ponudim nešto", poručila je Karla, a zatim otkrila da ženama nudi 50 odsto popusta na svoj sadržaj, kako bi naučile da budu seksi i zavodljive kao ona.

"Uvek me majke napadaju, kao paraziti su. Volela bih da nađu neku drugu zabavu, toliko je toga zanimljivog u životu osim mog OnlyFans naloga", kaže ona, pa dodaje da je to što zarađuje na ovaj način ne čini lošom majkom.

"To što nisam debela i zapuštena takođe ne znači da sam loša majka. Mogu da budem lepa i da budem dobra mama, iako one očito u to ne veruju", nastavila je.

"Rešila sam zato da im dam popust na svoj sadržaj, kako bi naučile kako da i one budu lepe, kako da poziraju, kako da izgledaju zavodljivo. Ipak, ne verujem da će biti velikog odziva jer većina majki ionako već plaća moj sadržaj, bilo zato što im treba materijal za ogovaranje ili zato što su im muževi tamo", kaže Karla.

Inače, ona je ranije izjavila da daje sve od sebe da ne bude "kao većina majki", te da ona redovno čupa obrve, depilira se, radi pedikir, šminka se i sređuje. Takođe, jedna od njenih šokantnijih izjava je bila da ohrabruje decu da prave sadržaje za društvene mreže, a ne da čitaju i uče jer je to "gubljenje vremena".