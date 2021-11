NE PITAJTE ME VIŠE ZA VELJKA I BOGDANU! Goca Božinovska BESNA - odbrusila na pitanje o Ražnatovićima

Sin Goce Božinovske, Mirko Šijan i njegova izabranica Bojana Rodić nedavno su krstili sina Zorana, a na snimcim koji su osvanuli na mrežama nigde se ne vide Veljko i Bogdana Ražnatović.

Izvor: Pink TV/Screenshot/ATA Images/Antonio Ahel

Mirko i Bojana krstili su sina Zorana Šijana, a proslavi su prisustvovali prijatelji i porodica. Među prisutnima na snimcima koji su osvanuli na društvenim mrežama vidi se Bojanina sestra, Nataša Rodić sa dečkom, ali ne i njena druga sestra Bogdana kao ni njen suprug sin Svetlane Cece Ražnatović,Veljko.

Odmah su krenule spekulacije da Veljko i Bogdana nisu prisustvovali tom činu, međutim Mirko Šijan tvrdi drugačije, dok je njegova majka Goca Božinovska bila besna zbog pitanja o njima.

"Nemojte da me pitate to! Šta se više hvatate samo 'Bogdana i Veljko', pitajte me šta imate da me pitate za moje unuče i moje slavlje", rekla je.

I dok o Bogdani i Veljku nije bila voljna da govori, Goca je s radošću pričala o detaljima sa unukovog krštenja.

"Sve je bilo super, onako kako smo zamislili. Svi su bili, Bojanina porodica, naša, prijatelji. Svi smo uživali, proveli se, pevali. Zoran je bio neverovatan! Dok je pop pevao, on je gukao na njega, svi smo se u momentu nasmejali. Nijednom se nije zaplakao, ni sa čim nije pokazao da mu je nešto nelagodno, ipak je u crkvi i hladno, stvarno nisam videla da dete ne zaplače. Toliko je bio mio, svi su se oduševili", istakla je Božinovska i dodala:

"Svi su bili veseli, ne mogu nikog posebno da izdvojim, Mirko, Bojana, porodica njena, naša... Bilo je bakšiša, Mirko je davao, svi su, poručivali su pesme i davali, ali nisam to detaljno ispratila".

Bojanini roditelji Bogdan i Danijela, kao i sestra Nataša, bili su jedni od najveselijih, što se moglo videti na objavama sa proslave kojoj su prisustvovale i mnoge Rodićkine drugarice, kao i Mirkovi prijatelji.