ĐANI REKORDER! ZA JEDNU PJESMU UZEO 30.000 DOLARA! Pjevač koji je pio iz cipele dobio sumanuti bakšiš!

Folker je trenutno na turneji po Americi sa pjevačicom Sandrom Afrikom.

Pjevač Radiša Trajković Đani zaradio je 30.000 dolara bakšiša za pjesmu "Ti me nikad i nisi voljela"!

"Đani i Sandra su zakazali tezge širom Amerike i ne planiraju da se vraćaju do Nove godine. U diskoteke gdje pejvaju većinom dolaze naši ljudi koji su se uželjeli narodne muzike. Kad Đani pjeva uvijek napravi dobru atmosferu. Prekjuče je uzeo 30.000 dolara bakšiša", rekao je neimenovani izvor što je Đani i potvrdio.

"Publika je malo dalje od bine u klubu u kom smo nastupali, pa nema klasičnog bakšiša. Vidio sam da je jedan momak otvorio ogradu da čovjek prođe. Nisam mislio da prilazi da da bakšiš jer to nije pravilo u tom klubu. Čovjek mi je mahnuo, ja sam prišao i vidio da mi je dao topku novca u dolarima. Zahvalio sam, klimnuo glavom, ali nisam vidio koliko ima. Poslije, kada smo brojali, kolege kažu 'Care, za pjesmu si dobio 30.000 dolara'. Mislio sam da se šale, pa sam prebrojao. Poslije mi kaže čojvek iz obezbjeđenja da je to naš čovjek, 11 godina živi u Americi i to mu je omiljena pjesma".

