ANA I MRKA IMALI SU JEDNU NEOSTVARENU ŽELJU! Njihova ljubav bila je bajka, a Bekuti je samo ovo bilo ŽAO!

Milutin Mrkonjić preminuo je u 80. godini nakon što su se ljekari nekoliko dana borili za njegov život, a vijest o njegovoj smrti pogodila je čitavu javnu scenu.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Ljubavna priča Ane Bekute i Milutina Mrkonjića bila je onakva kakva se dešava samo na filmu, započela je 2012. godini kada su se prvi put poljubili na jednom koncertu i trajala punih 9 godina.

Bekuta je uz svog voljenog bila do posljednjeg trenutka, a jednom prilikom pričala je o velikoj želji koja nije mogla da im se ispuni.

"Žao mi je sto nemam djete sa Milutinom. Voljela bih da smo se ranije sreli i da imamo potomstvo. On bi bio divan otac sigurna sam u to. Život nas je spojio malo kasno za te stvari, ali tu su moji unuci koji su nam to nadomijestili. Često pričamo on i ja o tome kako bi nam se zvalo dijete, da li bismo voljeli više dječaka ili djevojčicu... Volimo da maštamo jer naša ljubav je zaista jaka", ispričala je Ana pre nekoliko godina za medije.

Ana je uz Mrku bila do posljednjeg trenutka, a kako je svojevremeno otkrila, njen sin Igor, iz braka sa klavijaturistom Aleksandrom Savićem, Mrkonjića je i tekako poštovao.

"Moj sin ne voli da se eksponira i jedva ga nateramo da dođe sa nama na neki događaj. Jednostavno, ne voli medije. Milutin i Igor se izvrsno slažu. Igor poštuje Milutina više nego svog oca", rekla je Bekuta jednom prilikom.

