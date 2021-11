DOBAR MI JE DEKOLTE! Ćerka Dina Dvornika ugradila silikone i svi bruje o grudima - evo koliko je PLATILA

Ela Dvornik otvoreno je pričala o ovom estetskom zahvatu.

Izvor: Instagram/elladvornik

Ćerka legendarnog pevača Dina Dvornika, influenserka Ela Dvornik, pre nekoliko meseci je postigla savršen izgled nakon što je izgubila kilograme posle drugog porođaja, a o svemu što joj se dešava redovno obaveštava sve koji je prate na duštvenim mrežama.

Aktivna je i veoma popularna na mrežama, gde priča o svojim iskustvima, a mnogima je na njenim poslednjim snimcima u oči upao dekolte, kojeg sve češće ističe.

"Hahaha, dobar je dekolte, nema šta, hvala Srbija!", napisala je Ela u odgovoru na jedan od komentara.

Ela je prošlog meseca otkrila da se podvrgla operaciji i o ovom iskustvu je otvoreno pričala.

"Uvek sam nosila C korpu i to mi je odgovaralo, pogotovo dok sam bila mlađa. Nikad nisam mogla da se zamislim s većim. Kad sam rodila Bali, nisam je dojila, nego ispumpavala mleko. Kad sam prestala s ispumpavanjem, leva je ostala veća od desne. U levoj su mi se stvarale grudvice i vremenom je to počelo da mi ide na živce", rekla je.

"Nisam osoba koja nosi dekolte, napravila sam ovu korekciju zbog sebe. Kad sam se prvi put videla nakon zahvata, ja sam se uplašil, jer su grudi bile ogromne. Sada imam D korpu, nisam previše otišla u veličinu i više su dobile na masi spreda, i sve je rađeno ispod mišića, a ta bol se poredi s boli nakon carskog reza i ne bi mi palo na pamet više ikada da idem na korekciju grudi. Nije ugodno i neko treba biti uz vas sedam dana da vam pomaže. Zahvat sam napravila u Srbiji u vreme kada sam radila korekciju nosa i sve skupa sam platila 4.000 evra", objasnila je Ela Dvornik.