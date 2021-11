Jelena Karleuša otkrila je kakav je bio njen put do uspjeha, ko je njoj, a kome je ona pomogla u karijeri.

Izvor: ATA Images/M.M.

Jelena Karleuša, Novu godinu provešće radno, ispred skupštine Srbije zajedno sa koleginicama Marijom Šerifović i Sarom Jo, te je najavila "Tajms skver usred Beograda".

Jelena je u više navrata isticala da joj je Dragana Mirković mnogo pomogla tokom karijere, sa kojom se nedavno i pojavila na komemoraciji Marini Tucaković, a pjevačice se nisu odvajale jedna od druge.

Ona je sada otkrila kome je ona i na koji način olakšala put u karijeri, na način kao što je Dragana njoj.

"Mogu reći da kroz moje učešće u 'Zvezdama Granda' gdje sam mnogima bila mentor, i gdje sam ih savjetovala od pjevanja do izbora kostima... pomogla sam im najprije kao uzor, jer moj put je bio jako težak da bih bila ovdje gdje jesam. Često je ovo bio put pakla, vi u medijima to odlično znate. Tako da ako sam išta mogla da naučim sve te mlade ljude jeste da budu izdržljivi i istrajni. Ako je iko izdržao mnogo toga, ustao i krenuo dalje - to sam bila ja. To bi bila i neka moja poruka za sve njih", poručila je Karleuša za medije.

Pogledajte kako je Karleuša u izazovnom izdanju nedavno sve oduševila na jednom nastupu u Beogradu!

Vidi opis MOJ PUT DO USPJEHA JE BIO PAKAO! Karleuši je Dragana Mirković bila velika pomoć, a Jelena je otkrila kome je ona pomogla Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/M.M. Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ATA Images/M.M. Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: ATA Images/M.M. Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: ATA Images/M.M. Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: ATA Images/M.M. Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ATA Images/M.M. Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ATA Images/M.M. Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ATA Images/M.M. Br. slika: 8 8 / 8

Ali i kako je "zapalila" mreže!