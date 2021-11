KLOŠARKO, KO ĆE SE SAD OŽENITI TOBOM?! Dejan potpisao papire za razvod, pa URNISAO I IZVRIJEĐAO Dalilu

Dejan Dragojević komentarisao svoj brak nakon što je potpisao papire za razvod.

Dejan i Dalila Dragojević zvanično su potpisali papire za razvod, nakon čega su za crnim stolom odgledali svoj snimak i svoje mišljenje iznijeli u toku emisije.

Voditelj Milan Milošević je nakon snimka dao riječ Dejanu, koji nije štedio svoju, sada već bivšu suprugu, koja ga je prevarila u rijalitiju.

"Nije me sramota odnosa koji smo imali, sramota me je sa kim sam bio. Nekako me je blam, ali nije moja sramota. Kad izađem ne želim da je vidim. U tu kuću mogu da odem samo ako je emisija ili 'Narod pita', a ovako ja da odem, ne pada mi na pamet. Stavljam ogromnu tačku i jedva čekam kraj rijalitija. Kad se vratim u realnost, sramota me i onoga što smo radili u toku našeg braka. Pogotovo to oko djece i kad je on pričao, fuj. Sramota me je, blam me je, gadi mi se. Vraćam film kad je bilo na kapiji, mržnja mi se pojavi, bude ti muka kad vidiš nekog", govorio je on.

Budući da se u toku potpisivanja u jednom trenutku umalo predomislio, te prekrižio svoj potpis, Milošević ga je pitao da pojasni svoj postupak, a Dragojević je izneo salvu uvreda na račun svoje nevjerne bivše kojoj nije bilo nimalo prijatno dok ga je slušala.

"Zato što je bila rekla: 'Bože, šta si uradio', a ona nema šta nije uradila. Juče je lupala i tražila što prije. Dva puta je nešto mumlala i onda sam čitao i vratilo mi se šta je bila rekla. Bilo mi je samo da ubacim u kantu, kako je ona predstavila naš brak, a ona je na dnu. Samo bi lud čovjek bio sa ovakvom ženom. Može samo da ide i jadikuje za tobom. Niti će neko htjeti da bude sa njom, niti vjeri i oženi. Ona je pokazala sliku i priliku sebe. Ja sam ispao glup i jadan. Vraćam film šta sam sve ćutao i trpio. Mjesec dana sam se ćutio, a onda je prolazila i smijala se. Kaže ti: 'Pod kapuljačom', pu klošarko. Zbog čega? Da bi bila izvrijeđana, isp*šana i silos za punjenje sjemenkama", pričao je.

"Sve me je sastavilo... Kad bih krenuo da se izvinjavam ljudima koje sam vrijeđao zbog nje, znaš koliki bi spisak bio. Ona dolazi i kaže da sam njena meta i ona će da me ganja. Ona kad izađe i bude gledala snimke, sama sebe će se zgroziti. Ona ni ne zna šta je sreća. Ja sam mislio da sam izabrao sreću i sad kad pogledam... Kad sam bio najtužniji, bio sam najsrećniji, samo to nisam znao. Istrošiće se kao i tinta. Poniženo se osećam u smislu da sam to gledao i tražio opravdanje koje je bilo nemoguće. Kao i Filip što je rekao da hoće da se promijeni, kako je tako, tjeraj to. Svađao sam se sa ljudima, samo da bih se njoj dodvorio i da bi bilo kako ona hoće. Nabacivala mi je indirektno Staniju i Sandru, samo sebe da bi oprala. Nije mi dalo srce da idem na tu stranu, samo jer sam joj vjerovao. Ja sam pet godina imao poverenje u nju, a Filip posle sedam dana nije prišao Marku, nego je stajao sa strane i posmatrao, pa i ja sam posmatrao. Imao sam ogreban idealizam koji je bio nepotreban", pričao je Dejan.

