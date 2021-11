OSTAVIO ŽENU PRED KAMERAMA, ONA POBEGLA IZ SRBIJE: Ivan priznao da li se KAJE - Greška je što nije ušla u rijaliti!

Ivan Gavrilović smatra da nije napravio skandal, jer "nije prevario".

Ivan Gavrilović je okončao brak sa suprugom Marinom s kojom ima dva sina nakon što se u rijalitiju Parovi zaljubio u Milijanu i započeo vezu s njom, a sada je otvorio dušu o onome što mu se desilo.

Iako mu je, kaže, još uvek neprijatno da priča o tome, jer i dalje nije svestan šta se sve desilo, nekada jedan od najpopularnijih densera ispričao je šta mu je najteže palo i uporedio svoj čin sa onim iz Zadruge između Dalile, Dejana i Filipa Cara.

"Ja sam dugo pokušavao da izbegnem tu situaciju, čak neka dva meseca. Ne smatram da je to prevara, ako si ušao u novu ljubavnu vezu. Nisam ja prevario, pa se vratio, napravio neki skandal. Jeste ovo bio skandal u smislu da sam našao nekog drugog, ali nije bio skandal u smislu da sam prevario i da molim... Mene je ta energija prema Milijani samo gurala ka njoj. Dobro je da nisu neke velike posledice bile, u smislu da neko nije sebi nešto nažao uradio. Evo, sad je sve ok i sa decom, sve se to slegne, prođe vreme..."

Ivan je otkrio kako je izgledao prvi razgovor sa bivšom ženom.

"Ništa, ona je otišla preko. Važno je da je sve to civilizovano i da nema posledica ni po nju ni po decu. Otišla je u inostranstvo zbog prevare, posle se vratila. To se desi, neko osudi, neko ne", rekao je pevač u emisiji "Grand magazin", pa priznao da li ga je grizla savest.

"Samo mi je bilo bitno da niko ne pati preterano. Nije me grizla savest. Verovatno joj je bilo teško, plašio sam se za decu, što je i normalno. Šta ćeš. Ne razmišljaš o osudi naroda, to se dešava svakog dana. Neko kaže 'Bravo, majstore', neko 'Nisi trebao'... Teška mi je bila cela ta priča kroz koju sam prošao, pa sad ne bih da vraćam filmove, ali to je to, život ide dalje. Nisam razmišljao da će to da se desi posle toliko vremena. Svi ti prijatelji, sve...sad ti odjednom ulaziš u nešto novo", izjavio je Gavrilović.

Prokomentarisao je i skandaloznu situaciju iz Zadruge koju je ovih dana nemoguće zaobići.

"Uh... To je baš onako užas. Kad on gleda ženu s kojom je bio 4-5 godina i ona ga vara, sve je tu u nekom krugu... Ja sam čak mislio da sam u magičnoj kutiji i pitao se da li je moguće da mi se ovo dešava! To je možda bila greška moje žene, što nije ušla u rijaliti i uzela neku lovu, tako se to spasava u tim situacijama... Ali ne znam šta bi bilo kad bi bilo", priznao je.

Ivan je rekao i da bi "riknuo" da je na Dejanovom mestu, da gleda suprugu kako ga javno vara, kao i da ne misli da je sve "nameštaljka", jer za to treba imati "dobar želudac".