STEGNEM SRCE I PROČITAM DA MI JE DRAGA OSOBA PREMINULA: Irina otkrila šta joj se sve desilo uživo u programu

Voditeljka Irina Vuković o ustajanju u četiri i teškim situacijama kroz koje je prošla u poslednjih 20 godina

Izvor: Pink TV/Screenshot

Voditeljka Irina Vukotić pred kamerama je čitave dve decenije i nebrojeno puta se suočila sa svim izazovima koje nosi rad na programu uživo.

Pročitala je vest da joj je draga osoba preminula, ustajala i pre zore, improvizovala kada joj se gosti ne pojave, ali i shvatila da je za sebe odabrala pravi životni poziv.

"Ovaj posao je ljubav, izazov, adrenalin... Na početku moje karijere na televiziji znalo se da prvo radiš priloge, a ja sam se opredelila za priloge iz oblasti kulture i muzike. Prilog je maksimalno mogao da traje tri minuta sa sve off-om, stend up-om, razgovorom, dobrim pokrivalicama, ali to ni tada nije bila garancija da će ga urednik emitovati ako ne ispunjava sve uslove. Išlo se stepenik po stepenik i svi smo bili velika porodica na Trećem kanalu, što pokazuju i naša višegodišnja da ne kažem višedecenijska prijateljstva", rekla je Irina i nastavila:

"Televizija me je naučila istrajnosti, posvećenosti, dokazala mi je da toliko puta mogu da pomerim svoje granice. Naučila me je da se borim i da kada volim zaista mogu sve, da ustanem u četiri ujutru i do pola šest budem "normalna", a spavalica sam da ne možete ni da zamislite kolika, ili da u periodu trudnoće i mučnina vodim program. Da stegnem srce i pročitam vest da mi je draga osoba preminula, da pričam 15 minuta, ne znam ni sama o čemu, jer se gost nije pojavio, da imam podeljenu pažnju pa da uporedo dok radim intervju odgovaram na poruku koja ne može da čeka".