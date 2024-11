Građanima će biti omogućeno praćenje autobusa u realnom vremenu putem digitalnih platformi, a moći će i da koriste pripejd karticu koja će omogućiti jednostavnije i brže plaćanje vožnje, smanjujući upotrebu gotovine.

Izvor: Instagram/Screenshot/gradskiprevoz_glavnigrad

Kako je kazao Nikola Mićunović, rukovodilac Službe za informacioni sistem, napredna analiza podataka omogućiće bolje planiranje, prilagođavanje linija i unaprijeđenje usluga prema potrebama građana.

"Zajedno sa kolegama iz Sekretarijata za saobraćaj i preduzeća Putevi, u prethodnom periodu završili smo značajan dio posla na pripremi podataka. Svi podaci o linijama već su dostupni na aplikaciji gugl maps, a sada želimo da odemo i korak dalje kroz dostavljanje podataka u realnom vremenu", rekao je Mićunović.

Mićunović objašnjava na koji način će se moći koristiti pripejd kartice:

"Pripejd kartice će biti identične mjesečnim kartama koje su sada u upotrebi. Validiranjem pripejd karte u autobusu na kartici će biti zadužena cijena karte, odnosno stanje na pripejd kartici će biti umanjeno za taj iznos. Mjesečne karte mogu se izraditi na šalteru Glavnog grada gdje će biti onogućeno i preuzimanje pripejd karte. Izgledaće isto kao i sadašnje mjesečne karte, samo što se mjesečna fiksno plati i važi za mjesec, a pripejd se dopunjava i smanjuje iznos kao kada se kupuje pojedinačna karta od 90 minuta", kazao je Mićunović.

Upotrebom pripejd kartice, kako je kazao Mićunović, cilj im je da u što većoj mjeri smanje upotrebu gotovine i rasterete vozače u dijelu aktinosti prodaje karata.

"Uvođenjem onlajn dopune, građanima će biti omogućeno da na jednostavan način dopune sredstva na karticu i koriste je u skladu sa svojim potrebama. Vjerujemo da će ovi koraci značajno unaprijediti iskustvo korisnika i doprinijeti efikasnijem, modernijem i održivijem javnom prevozu", kaže Mićunović.

Praćenje autobusa u realnom vremenu biće moguće na gugl maps aplikaciji i na sajtu epodgorica.me

"To što smo do sada odradili su statistički podaci po redu vožnje, ali uživo podaci uključuju i stanje u saobraćaju gužve i slično, te će građani moći da prate autobus i imaće podatak koliko će on kasniti. Glavni grad ostaje posvećen unaprijeđenju saobraćajne infrastrukture i usluga", naveo je Mićunović.