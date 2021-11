TRAŽIM PAPIRE ZA RAZVOD U RIJALITIJU! Dalila šokirala sve, Dejan skinuo burmu - BILA SI U AVIONU, SAD SI U ŠARAGAMA!

Dalila ne želi više ni da čuje za Dejana, a ni na razvod više neće da čeka.

Prvo pauza od braka, ostavljanje, zaljubljenost, pa veza s Filipom Carem - sve je to Dalila uspela u samo mesec dana, i to javno, a taman kada je izgledalo da će se situacija bar malo primiriti, zatražila je razvod u Zadruzi!

Posle nove rasprave s Dejanom kojeg već odavno naziva bivšim mužem, za razliku od njega koji je tek danas (konačno) skinuo burmu s ruke, Dalila je bez ustručavanja prešla na momentalni razvod.

Tokom svađe s Dejanom govorila je da neće da kaže sve što misli o njemu, jer ne želi da povredi Filipa, kao i da je za Dejana baš briga, a potom je iznenadila sve.

"Evo! Tražim papire za razvod ovde i sad! Papire za razvod zbog boli u grudima! Evo, da dečko više ne bi imao bol u grudima i da bi nastavio svoj život normalno - papiri za razvod braka, da mi produkcija obezbedi advokata ili da kontaktira moju advokaticu iz Beograda, da se sve fino lepo dogovorimo, pa da završimo konačno i te papire. I nema više ovako i onako - bivša žena i bivši muž, doviđenja, prijatno!", rekla je Dalila, a voditelj je rekao da je njen zahtev čuo Veliki šef, te da će poraditi na tome.

"Moram da se naviknem na to da mi je žena u šaragama, i to je to. To su ona zadnja mesta u autobusu... I ja sam nekad bio, ali sad sam ovde za volanom, moram sve da vidim. Pustiću njihovu sreću, neka ne gledaju da li se smejem ili ne. Mnoge stvari sam preplakao ovde, izlomio se... Ništa mi drugo ne preostaje nego uspomene koje imam", rekao je Dejan.

"Bila je u avionu, sad je u šaragama. Leteli smo, znaš kako smo leteli... A onda je ona htela da siđe, ja sam polako spuštao spejsšatl...", šalio se Dejan.

