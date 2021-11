FANOVI SKUPILI 136 EURA ZA DEJANA: Žena u postu na Instagramu otkrila da je njemu i Dalili već dala "PAKETE PARA"!

Nesvakidašnji post na Instagramu

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Dalila Dragojević i Dejan Dragojević ušli su u rijaliti Zadruga 5 kao skladan bračni par. Međutim, Dalili nije trebalo dugo da shvati kako više ne gaji ljubavna osećanja prema suprugu i da stupi u vezu sa Filipom Carem.

Njihova zajednička podrška na društvenim mrežama, mahom se nakon razilaska bračnog para okrenula Dejanu, a administratorka jedne od grupa, napisala je kako je prikupila 136 eura za Dejana, i otkrila da je njima dvoma ranije već finansijski pomagala.

"Dala sam mnogo toga za Dejana i Dalilu, ovoga puta sve ide Dejanu. Skupila sam skoro 136 eura i to ide samo Dejanu. Koliko ću da skupim ne znam. Ne tražim ni od koga da mi šalje, ali ko želi neka mi se javi. Ove pare neće niko dobiti osim Dejana. Došlo je vrijeme da on dobije nešto u životu, jer je prešao preko svega i najbolje godine je dao njoj. Ko želi da da pare za Dejana neka se javi, ovdje niko nije forsiran da to učini. Samo neću da pljujete po Dejanu i Dalila. Ova grupa je tu kao njegova podrška", napisala je administratorka grupe na Instagramu i nastavila:

" Moja duša i moj novac, kao i novac onog ko želi da donira ide samo Dejanu. Već su oni dobijali od mene pakete novca koje sam skupljala, ali ovaj put će samo Dejan dobiti pare i tako će biti do kraja. Ljubim vas sve i ajde da Dejanu pokažemo koliku zaista on ima podršku i ljubav. Neće biti na ulici, to vam garantujem. Imaće dovoljno da živi lijepo i da se sabere i da pokrene šta želi. To mu od srca želi njegova podrška - napisala je administratorka Daliline i Dejanove fan stranice.