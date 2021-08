POČIVAJ U MIRU PRIJATELJU I HVALA TI! Poznati slomljni zbog smrti Laneta Gutovića - Dirljivim riječima se opraštaju

Milan Lane Gutović preminuo je u 76. godini.

Milan Lane Gutović preminuo je danas u Vojno medicinskoj akademiji u koju je primljen zbog komplikacija s plućima.

Njegove kolege, prijatelji, ali poznati koji ga nisu poznavali se opraštaju od njega dirljivim riječima!

"Strašna vijest... Mislila sam da se izvukao. Sa njim sam radila samo u 'Bijeloj lađi'. On je izvanredan, veliki artista, glumac. Uvijek je bio tačan na snimanju. Tekst je znao fantastično. Njegove improvizacije je trebalo pratiti i imao je velikog duha. Šteta... Odlaze nam jedan po jedan veliki", rekla je Mira Banjac za "Kurir", a bolom je skrhkana i glumica Gorica Popović:

"Toliko gubitaka u poslednje vrijeme, a čovjek ne može da se navikne na to. Jako mi je žao, Lane je bio veliki čovjek i divan glumac. To je nestvarno da je on otišao. Bio je vedar čovjek, izvanrednih glumačkih sredstava, duhovit i veoma specifičan u svom izrazu. Radili smo zajedno dosta stvari jako dugo - od prvih godina kad smo se sretali na televiziji na nekim emisijama, pa kasnije smo radili predstave, filmove... Zaista mi je jako teško i žao mi je. Ne mogu sa tim da pomirim, ne mogu da vjerujem".

"Umro je Lane Gutović. Nisam imao čast da ga upoznam, ali sam obožavao da ga gledam u serijama, filmovima, a naročito da slušam njegove intervjue. Počivaj u miru duhoviti i pametni čovječe!", napisao je Danilo Ikodinović na svom Tviter nalogu.

Umro Lane Gutović Nisam imao čast da ga upoznam, ali sam obožavao da ga gledam u serijama, filmovima, a naročito da slušam njegove intervjue. Počivaj u miru, duhoviti i pametni čoveče! — Danilo Ikodinović (@D_Ikodinovic)August 25, 2021

"Da u Srbiji ima milijarda ljudi, jedan bi bio Milan Lane Gutović. Jedan jedini. Hvala ti za prijateljstvo i talenat kojim sam imao čast i sreću da budem obasjan. Počivaj u miru prijatelju", poručio je Siniša Kovačević.