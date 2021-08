OD NJENOG ĆALETA SAM STARIJI 7 GODINA! Kristijan o roditeljima svoje djevojke, emisiju prekinuo POZIV Kristininog oca!

Otac Kristine Spalević se uključio u emisiju uživo.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Nakon što je do detalja opisao kako je izgledao napad na njega u jednom restoranu u Milanu, Kristijan Golubović ponovo je gostovao u emisiji "Zadruga narod pita" gdje je govorio i o svojoj djevojci Kristini Spalević, a onda se u emisiju uključio i pjevačicin otac.

On se putem telefonskog poziva "pridružio" razgovoru, te otvoreno govorio o odnosu sa Kristijanom.

"Mislim da je svakom roditelju cilj da mu dijete bude srećno. Konkretno ja sam bio protiv njenog ulaska u Zadrugu, ali kasnije kad sam vidio kako sve ide i da je srećna, to mi je bilo najvažnije. Do zadnjeg trenutka nisam ni znao da će ući, upozorio sam je da je taj rijaliti specifična situacija, da rijetko kad izvuče nešto što je najbolje. Ona je samostalna već neko duže vrijeme i njen izbor je njena sreća, prihvatamo sve. Ne podržavamo način ali podržavamo ljubav jer je srećna. Sad je pitanje da li je bitno da smo mi kao roditelji srećni ili ona sama", započeo je Dragan.

"Kristina je prilično otvorena zna da bude i tvrdoglava, dosta se njih dvoje poklapaju. Čim je izašla sam joj zamjerio način, ne znam šta ljudi očekuju, oni bi trebali da malo manje obraćaju pažnju na komentare sa društvenih mreža. Ljudi pišu, neka pričaju šta hoće, ali da se razumijemo, niko ne izlazi iz nečega gdje mu je dobro. Kristijan je ime, ima ozbiljno životno iskustvo i odlično zna šta je uradio, tako da nema potrebe. Preživjeli smo sve i svašta, kada vidim da je srećna i nasmijana ništa nije važno", dodao je.

"Jesam stariji od njih, ali ga zovem ćale i kevu zovem kevo. Zezam se kad dođem kod njih i kažem da ne može da puši u kući nego da ide na terasu", prekinuo ga je Kristijan.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

"Pošto se on borio sa njenim hirovima i njenom slobodnijim životom, možda u tebi vide nekoga ko može da je smiri i usmjeri", rekla je voditeljka.

"To je apsolutno tako! Uvijek je tražila sigurnost i figuru, a ni ood koga nije ništa prihvatila, bila je divlja. A sada je to malo drugačije. Možda je taj autoritet moj kod njih jer je on mlađi sedam godina. Kad se našalim, kažem ćale mlađi si od mene a izgledaš kao da si mi ujak. Ja nikada ne bih mojoj ćerki dozvolio vezu sa čovjekom od pedeset godina, moram priznati, nikada, osim ako taj neko nije Kristijan Golubović, jer on je supermen kada voli ženu", rekao je Golubović.

Poslušajte razgovor: