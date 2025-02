Lejdi Gaga izbacila novu pjesmu: Konačno "ubola" hit, za manje od 12 sati preko 3 miliona pregleda

Gagini kostimi uključuju zapanjujuće komade poput prerađenog belog plašta izrađenog od vintidž vjenčanica.

Izvor: Youtube

Pop kraljica Lejdi Gaga objavila je novu pjesmu "Abrakadabra", koja je za manje od 12 sati prikupila više od tri miliona pregleda na Jutjubu.

Pjesmu i spot izbacila je uoči izlaska njenog novog albuma "Mejhem", koji izlazi 7. marta. Nova pjesma oduševila je njene obožavaoce, koji su pisali komentare ispod spota.

"Vratila se kada smo je najviše trebali', "Objavi pjesmu usred Gremija i 20 minuta kasnije osvoji Gremi za najbolji pop duo, samo Lejdi Gaga", "Ovo podsjeća na njene pjesme iz 2008-2013. Vratilo me u moje tinejdžerske godine", samo su neki od komentara, dok su neki estetiku spota uporedili sa numera "Alehandro" i "Bed Romance".

Lady Gaga - Abracadabra (Official Music Video) Izvor: YouTube

Spot su režirale Lejdi Gaga, Paris Gubel i Betani Vargas, a predstavlja plesnu bitku između svijetle i tamne strane Lejdi Gage. Gaga je sarađivala s Paris Gubel na koreografiji kako bi stvorile epsku plesnu sekvencu sa čak 40 plesača. Gagini kostimi uključuju zapanjujuće komade poput prerađenog bijelog plašta izrađenog od vintidž vjenčanica, koji čitavoj produkciji dodaju sloj promišljenog dizajna.

Podsjetimo, na novom albumu nalazi se hit duet s Brunom Marsom "Die With A Smile" i "Disease". Lejdi Gaga je s duetom "Die With A Smile" osvojila svoj 14. Gremi. Novi album predstavlja Gagin povratak 'mračnijem popu' s albuma "The Fame Monster".