NALETIO NA ZVEZDANA SLAVNIĆA NA PARKINGU: Aca Bulić otkrio kako je prošao susret i ŠTA je uradio - Sve je kuvalo u meni!

Aca Bulić i Zvezdan Slavnić su imena koja se stalno pominju uz Anu Ćurčić, a evo šta se dogodilo kada su naletjeli jedan na drugog.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Ana Ćurčić i Aca Bulić su obnovili vezu posle 26 godina i ovo je bilo iznenađenje za sve koji su pratili Zadrugu, s obzirom na to da se kroz rijaliti provlačila priča da su "samo dobri drugari".

Oboje su sinoć gostovali u emisiji "Narod pita", kada je Bulić govorio o svim proteklim dešavanjima i o Aninom bivšem nevjenčanom suprugu Zvezdanu Slavniću, koji ju je prevario u Zadruzi i kojeg je prijavila za nasilje.

Na pitanje kako reaguje na Zvezdanove tvrdnje da se loše ponašao prema Ani u mladosti, odgovorio je: "On to ne može da zna. To je bio jedan divan odnos, ako izuzmemo tu tragediju. To je bio lijep odnos, ne mogu da se sjetim ni neke svađe. Rekao sam i tada da mi nije jasno zbog čega je to rekao. Mene interesuje samo da je ona zaštićena i da uživa u životu. Šta je bilo, bilo je. Mene je sve to pratilo kroz život".

Izvor: Pink.rs, Instagram/ana_curcic_official

"Baš mi je drago da je Aca sad ovde. Zamjerali su mi što pozdravljam njega, jer sam imala njegovu dozvolu da, ako Zvezdan ima svoje ispade, kažem da imam nekog iza sebe. Aca je rekao da ga Zvezdan slobodno pominje, bez ustručavanja", ispričala je Ana.

"Meni je smetalo samo što sam video u Ani strah. Moja procena je bila da joj on neće nauditi, a smetalo mi je kako je ona izgledala u tim situacijama. Bili su toliko godina zajedno, a on je nju najstrašnije vređao, govorio da je kockarka i mnogo toga", pričao je Aca, a Ana je dodala da je Zvezdan burno reagovao na pomen imena Ace Bulića zbog toga što je znao da je on njena ljubav i koliko ga je voljela.

Bulić je ispričao i kako je došlo do toga da sretne Zvezdana nakon njegove diskvalifikacije iz Zadruge: "Sasvim slučajno. Bio sam na Novom Beogradu, slikao sam ga tad. Dok sam gledao Anu, kako joj se sve dešava ono u rijalitiju, tad je nešto kuvalo u meni. Zapostavio sam sve, klub, dešavanja, samo da gledam šta joj se dešava. Tada mi se sve probudilo".