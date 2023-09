MILAN MILOŠEVIĆ PONOVO DAO OTKAZ! Nakon nekoliko mjeseci rada donio odluku - "Hoću da ovo saznate od mene..."

Voditelj Milan Milošević oglasio se na društvenim mrežama i otkrio da više ne radi za medijsku kuću u kojoj je bio prethodnih mjeseci.

Izvor: Instagram/milanmilosevic_official

Svega nekoliko nedelja nakon pompeznog otkaza koji je na istoj televiziji dala Dalila Dragojević, Milan Milošević je objelodanio da ih i on napušta. Iako je na sva zvona govorio o autorskoj emisiji koju je dobio, i to nakon nakon otkaza na televiziji Pink, Milošević se oglasio na društvenim mrežama i sve iznenadio saopštenjem.

"Dragi moji, o svemu vas obavještavam, pa želim da od mene saznate da sam danas dao otkaz na Hype TV na kojoj sam radio nekoliko mjeseci", napisao je Milan Milošević i dodao: "Njima želim da se razviju i budu gledana televizija, a mi se gledamo, i naravno, idemo u nove pobjede. Voli vas vaš Milan Milošević", dodao je on u svojoj priči.

Izvor: Instagram / screenshot

Milan je, do početka ove godine bio jedan od voditelja "Zadruge", a prije toga i učesnik rijalitija. Svi su tada bili iznenađeni naglim prekidom saradnje. "Sa televizijom Pink i 'Zadrugom' sam završio poslovnu saradnju, i nisam više dio kompanije i projekata, isključivo mojom odlukom! Razumijem da ste navikli na mene i da me volite, mrzite, da godinama pratite emsije koje sam vodio, ali ne mogu da dozvolim da se nastavi sa pljuvanjem kompanije za koju sam godinama do juče radio, i vlasnike iste, jer da meni nisu bili dobri ne bih toliko vremena bio sa njima i sarađivao na tako dobar način", naveo je tada putem društvenih mreža.