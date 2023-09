NA NJOJ JE DA LI ĆE POPUSTITI: Nenad Aleksić uživo o razvodu posle mesec dana braka - "Negde stvarno grešim"

Reper Nenad Aleksić Ša se nada pomirenju sa sadašnjom/bivšom ženom Vanjom

Izvor: Instagram/nenadaleksicsha/screenshot

Reper Nenad Aleksić Ša nedavno razveo se od supruge Vanje Ignjatović posle samo mesec dana braka, a sada je javno govorio o tome. Vanja mu se, iako je on javno istakao da bi to najviše želeo, još nije vratila, a preseljenje je bila njihova zajednička želja.

"Mogu da kažem da sam okej. Nisam savršeno, ali sam okej. Sve je nekako iza nas, a ovo što se sada desilo je prebrzo. Trenutno smo svako na svojoj strani. Nažalost! Voleo bih da se sve vrati na normalu i da rešimo sve. Trebalo bi kod sebe malo neke stvari da korigujem, negde stvarno grešim", rekao je reper i bivši učesnik Zadruge.

"Nekako je tako i trebalo da se desi da bih došao do nečega lepog. Razbucan zbog prethodnih veza sam doveo do nečega sa osobom koja je stvarno bila dobra prema meni. Svetlost nalazim u tome što se nadam nečemu lepom i dolazim do suštine. Nama je bilo bajkovito i bilo je tako savršeno. Ranije nisam krivio sebe, sve je to tako trebalo. Nisam to tako jako osetio jako, kao sada, prvi put mi je stalo do nekoga baš jako. Ne bismo imali ni crkveno venčanje da nije tako. U nekim stvarima sam ja kao stariji malo iskusniji, a u nekim stvarima sam malo više pritiskao", rekao je reper u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' i nastavio:

"Imali smo situacija gde smo oboje grešili, da je bilo manje pritiska bilo bi sve savršeno. Na njoj je sada da li će popustiti. Ja se nadam, dali smo prostora jedno drugom. Bivše se nisu javljale, niti me uopšte zanimaju. Ovo treba da ostane između Vanje i mene, slušam sebe i svoj mozak. Bilo je bajkovito i nadam se da će biti, razvod nismo podneli ni ona ni ja i nećemo za sada. Kao što su moji uz mene, njeni su sigurno uz nju. Mi sami donosimo odluke, tako da ćemo i sami videti šta ćemo. Ne čujemo se često, videćemo da li ćemo doći do rešenja, a nadam se da hoćemo. Ja sam brzoplet, ja sam čovek od trenutka. Žao mi je slika koje sam uklonio, nisam ih obrisao, samo sam sakrio. Najsrećniji bih bio kad bismo izgladili odnos i vratio bih slike, naravno. Mislim da možemo da dođemo do rešenja, a kada će to biti, videćemo. Naravno da sam razmišljao da odem da je iznenadim, ali ne bih na silu da izazivam nervozu, još je sveže. Nismo se tukli, varali jedno drugo, rešivo je, ali sada je sve na njoj", rekao je Aleksić i progovorio o preseljenju u novi stan.

"To preseljenje je neka naša zajednička priča bila, želeli smo veći stan. Porodica, njeno detence, da imamo još jedno dete... Nikakve nove ljubavi, ja sam u braku i dok je tako nadam se samo Vanji. Sve je do Boga, a i do nas".