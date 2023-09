ZATO ŠTO ME GUŠIŠ SA TIM, STALNO SPOMINJEŠ BIVŠU! Oglasila se Vanja koja je OSTAVILA Ša - "Sad vam je sve jasno!"

Oglasila se Vanja Ignjatović koja je posle mjesec dana ostavila Nenada Aleksića Ša!

Posle samo mjesec dana od svadbe, bivši zadrugar i reper Nenad Aleksić Ša, razvodi se od supruge Vanje Ignjatović. Njegova, sada već bivša žena Vanja, uključila se na lajv na Tiktok-u i tražila od ljudi da joj šalju gifove, kako bi zaradila pare. Potom je svima rekla da poslušaju stihove pjesme Ivane Selakov "Eto zato", pa će im onda sve biti jasno.

"Zato što me gušiš sa tim, zato što mi pretiš sa njom. Zato što si vještački fin, dobijam nervni slom. Nebitan si mi kao dim, neću više sa tobom. Eto zato, eto zato, eto zato", glase stihovi u kojima se Vanja navodno pronašla, a onda je još jače zapjevala: "Stalno pominješ mi bivšu. Je l’ ti to mene porediš sa njom? Sve te ljubomorne scene, sve je to stvarno nebulozno", nastavlja se pjesma.

Podsjetimo, bivši zadrugar i reper Nenad Aleksić Ša se oglasio i potvrdio da se razvodi od supruge Vanje. "Otišla je prije neki dan, hoće da se razvede. To dugo već traje. Od starta je nije zanimao brak. Ne znam šta da ti kažem. Ni razlog, ni ništa. Nije postojala prevara, ni sa moje, ni sa njene strane. Meni je najveći šok da sve odgonetnem", rekao je razočarano Nenad za Blic.

Nenadova komšinica s Novog Beograda bila je iznenađena i pitala: "Žena mu opet otišla?! Ne znam zašto toliko nema sreće u ljubavi i da li je ovo karma zbog svega što je uradio Ivani. Do sad nisam znala da je opet slobodan. Prije par sati je prošao ovuda, bio je sam, ali nisam slutila da je stvarno sam. Često je bio sa tom djevojkom", rekla je komšinica iz jednog lokala u zgradi. Pročitajte i šta su još rekle komšije o bivšem paru!

