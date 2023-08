KRADU STRUJU, DOLAZE IZVRŠITELJI, PRETE DA ĆE SE UBITI: Izneo ŠOK tvrdnje o Kulićima - evo šta se krije iza 10.000 evra!

Nenad Macanović Bebica je gostujući u emisiji "Narod pita" opleo po porodici Kulić, kod koje je donedavno živeo.

Nenad Macanović Bebica izneo je u emisiji "Narod pita" niz šokantnih tvrdnji na račun porodice Kulić s kojom je donedavno živeo, do raskida sa Miljanom. nisu ostali u dobrim odnosima, pa je izneo sav prljav veš, a otkrio je i da li im je dužan 10.000 evra, kako se pisalo u medijima proteklih dana.

Tvrdi da se za sve u kući pita Marija, kao i da su im pare najvažnije i da se sve vrti oko para, a da Miljana kupuje samo uz Marijinu dozvolu, bilo da se radi o 20 ili 50 evra.

"Polila ju je kafom i bacila pikslu. Siniša bude tu, ali šta da radi čovek. On im kaže da izađu jer želi mir, želi da bude neutralan tu, da se ne svađaju. Hteli su i na Sinišinog prijatelja da otvore firmu kad Ana i Tijana nisu htele, a nisu htele, jer jedine nisu dužne. Niko neće da uđe u posao s njima. Svi imaju neke izvršitelje, osim Ane i Tijane", pričao je Nenad, koji kaže i da Miljana nema prijatelje, a za njeno stanje krivi isključivo Mariju: "Došao je jednom kum, sa Miljanom su svi prestali da se druže zbog rijalitija i Marija joj je branila pričom da je svi koriste. Miljana nema ni druga, ni drugaricu. Miljani Marija lako nametne mišljenje".

"Ja sam živeo s njima. Kada neće da daju Miljani pare, ona ode pozajmi, pa posle opet i onda kada treba da se vrati, Marija neće da vrati, pravi se luda: 'Ja sam rekla u rijalitiju da se ne daju Miljani pare, jer kocka'... Onda ode Miljana založi telefon kao da se vadi, pa se vadi telefon... Kada su došli izvršitelji, onda ide padanje u nesvest, prete da će da se ubiju, a onda idu pregovori sa izvršiteljima..."

"Struja, komunalije i voda nikada nisu plaćeni, a televizija i internet se plaćaju. Siniša napravi scenu da ode policija: 'Ja ću da uzmem nož da se ubijem'. Znam jedan butik, hiljadu i nešto evra su dužne. Nosi za neku reklamu, Miljana rastegne", pričao je, pa rekao da je dug za struju tada bio oko 600.000 ili 700.000 dinara.

Osvrnuo se i na priču da Kulićima duguje 10.000 evra.

"Nikada ne može da se priča o nečemu što ja ne želim, kad smo raskinuli, ja sam rekao da se ne oglašavam, da od mene niko ništa loše neće čuti, da bi ona rekla neću ni ja, i onda uveče zvoni mi telefon stižu poruke, ona se uključuje u Narod pita, i sve najgore o meni, da sam ih prevario, da li je ovo moguće da se dešava. Ja sam već objasnio da ih nisam prevario. Oni su hteli da ulože novac u neki posao, ja sam ih spojio s jednim čovekom. Posle mesec dana odlaganja, otvaranja firme, njihovih svađa, gde nisu mogli da se dogovore, oni su odustali. I onda su krenuli na mene, da sam ih ja prevario, Miljanina priča da sam ukrao 10.000 evra, to je stvarno smešna cifra. U svom tom poslu, ja sam insistirao da nemam nikakve veze s tim. Firma je trebalo da se vodi na Anu, ja sam tu bio posrednik koji je pomogao. Na kraju se desilo šta se desilo, očekivao sam. Taj novac nisam video, oni su taj novac uplatili na račun firme s kojom traba da sarađuju, čovek im je rekao šta treba da urade i kako. Oni neće, insistiraju kako sam ih ja prevario, i da sam ja to isplanirao, tako da ja naravno nikakve veze nemam s tim. Prva stvar za koju su me okrivili. Biće toga još verovatno", otkrio je Nenad Macanović za Pink.rs.

