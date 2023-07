MILJANA KULIĆ PONOVO TRUDNA?! U rijalitiju izgubila 208.000 eura, pregovarala za Zadrugu 7 - "To joj REMETI sve planove"

Majka Marija o tome nije željela ni da čuje, a sad se priča da Miljana Kulić od svih krije da je opet trudna.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Bivša učesnica Zadruge Miljana Kulić, koja je diskvalifikovana iz rijalitija zbog nasilja, navodno je ponovo u drugom stanju i to krije od svih. S Ivanom Marinkovićem već ima sina, kojeg je s bivšim partnerom zbližila tek u prošloj sezoni Zadruge, posle čega se otac i sin redovno viđaju.

"Miljana je raskinula sa Bebicom, mada su sve vrijeme bili u kontaktu, i samo nakon tri dana ona ga je pozvala da dođe iz Beograda u Niš kako bi mu saopštila nesto važno. Kada je stigao, našli su se u jednom restoranu, gdje mu je Miksi rekla da joj kasni ciklus i da ima mučninu. Bebica je bio prestravljen i rekao joj da ne priča ništa unaprijed dok ne uradi test i ne odu na pregled", navodno je rekao izvor za domaće medije.

"Nada se da je lažna uzbuna, jer ona na kiretaže više ne bi trebalo da ide. Bebica joj je rekao da ne brine i da je siguran da nije trudna, jer je pazio, dok je ona ponavljala kroz plač da će Marija da je ubije. On joj je rekao da nikome ništa ne priča, dok ne odu na pregled i uvjere se šta i kako. Ona je planirala da uđe i u Zadrugu 7, išla je i na razgovor, ako je trudna to joj sve planove remeti, mada je Bebica uvjeren da Miljana samo paniči bez razloga. Posumnjao je i da je sve izmislila kako bi se pomirili, jer je on podržao Mariju koja Miljani ne da da ide opet u rijaliti. Zato ju je ostavio, ali Miksi je uspjela da se pomire", tvrdi izvor.

Ovim povodom se nisu oglasili ni Miljana ni Bebica, kao i niko drugi iz porodice Kulić.