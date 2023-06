U POLA NOĆI OTVORIM OČI I VIDIM MILJANU KULIĆ: Šok ispovest bivšeg dečka - Bežao sam preko Pančevačkog mosta!

Lazar Čolić Zola otkrio da ga Miljana Kulić i njen dečko Bebica uhode

Bivši zadrugar Lazar Čolić Zola otkrio je da prolazi kroz pakao jer ne može da se otarasi bivše devojke Miljane Kulić koja ga prati u stopu i s kojom je i njen novi partner Bebica.

Zola je rekao da je Miljana nedavno upala sa dečkom u etno-selo u kojem je smešten i počela da pravi haos.

"Ovo je kao horor film. Otvaram oči, kad imam šta i da vidim - Miljanu i Bebicu. Došli su u smeštaj u kom boravim, ali su ih srećom izbacili jer duguju velike pare odranije! Onda krenem taksijem preko Pančevačkog mosta, a kolima uleće Bebica i gleda me popreko kroz prozor. Znači pakao. Ništa im nisam uradio da bi me uhodili", rekao je Zola i dodao da ga Miljana psihički maltretira i prati u stopu.

"Miljana me non-stop zove i piše mi bljuvotine i gluposti. Psihički me maltretira! Gde god da sam u Beogradu i ona je tu! Ne znam kako ne može da shvati da neću nikad više da budem sa njom! Nisam im ništa uradio da bi se ovako ponašali i svetili mi se. Jasno mi je što me Miljana traži, ali što me on prati? Neću da imam kontakt sa njom, želim da prestane da mi se javlja. Sve njene poruke čuvam, pa ako ne prestane da me uznemirava, objaviću ih da svi vide".