MREŽE BRUJE - ZVEZDAN SMUVAO STARLETU KOJA JE GODINAMA BILA IZA REŠETAKA? Osuđena kao narko bos, zvali je Putinova ćerka

Nekadašnji učesnik Zadruge Zvezdan Slavnić našao se u centru skandala kada je pred kamerama svoju tadašnju nevjenčanu suprugu prevario sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić. Po izlasku iz Zadruge Anđela ga je ostavila, a zatim i podnijela tužbu za nasilje protiv njega, dok je njegova bivša obnovila vezu sa dečkom iz mladosti, Acom Bulićem.

Zvezdan je ostao sam i nastavio da zarađuje snimajući za TikTok, te se hvalio i hrpom novca koju je dobio od fanova. Nedavno se našao na meti surovih komentara zbog jednog snimka s javnosti nepoznatom djevojkom, a sada mreže bruje da je navodno u vezi sa bivšom rijaliti učesnicom Teodorom Radojičić, koju je javnost upoznala tokom učešća u Parovima.

Iako se nije oglašavao na ovu temu, korisnici TikToka uočili su interesantan detalj prilikom jednog njegovog lajva, pa odmah krenuli da dijele ovaj video. Na pomenutom klipu se tačno mogu primjetiti isti detalji kod Teodora i Zvezdana, što je mnoge na razmišljanje kako su oni u šemi ili vezi, a da sve kriju zbog njegove trenutne popularnosti.

Nakon izlaska iz rijalitija Teodora je završila u zatvoru. Ona je osuđena na izdržavanje zatvorske kazne u Beču zbog trgovine heroinom. Osuđena je na četiri godine zatvora kao glavni narko-bos, a puštena je nakon 3 godine. Iz zatvora se oglašavala pismima, a u jednom, Teodora je otkrila da je pola godine provela u četiri zida sa narkomanima koji su bolesni.

Teodora je poručila da ne može da opiše sreću koju je osetila kada je opet bila slobodna i otkrila da li je imala probleme u zatvoru - "Tražila sam da mi dođe pravoslavni sveštenik, nisu dozvolili. Zvali su me Putinova ćerka. Te robijašice su me se plašile. Niko me nije pipnuo niti maltretirao. Imali su strah. Često je dolazilo do čarki unutar sobe i zato sam vodila računa da postoji red, nisam dozvolila da me bije neki narkoman, bolje onda da se ubijem nego da me maltretiraju neki muljevi".

Priznala je i da se veliki broj ljudi izgubio iz njenog života kada je uhapšena i da su se "oprali" od nje, a drugaricu Tamaru Đurić je izdvojila kao jednu od onih koji su ostali uz nju, te je upravo s njom nakon izlaska iz zatvora i povratka u Srbiju posjetila plastičnog hirurga.

