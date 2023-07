UDATA ZA 15 GODINA STARIJEG I NE PRIČA SA POLA FAMILIJE: Ovo niste znali o voditeljki "Braka na neviđeno" Milici Kon!

Voditeljka emisije "Brak na neviđeno" Milica Kon, nedavno je bila na svim naslovnim stranama jer je progovorila o problemima s kojima se suočava njena ćerka u školi

Izvor: YouTube/Hype TV

Voditeljka Milica Kon (36) važi za jedno od omiljenih TV lica u Srbiji. Njeni komentari u emisiji "Brak na neviđeno" su poslastica za gledaoce, a nedavno se u Jutarnjem programu Pink televizije pojavila u vjenčanici kako bi najavila nov serijal emisije.

Ono što je takođe poznato je da je prije par meseci gostovala u skoro svim emisijama informativnog tipa kada je govorila o vršnjačkom nasilju u školi njene ćerke, ali i da je doživjela dramu kada je njen sin na rođenju prestao da diše.

Milica je iskreno govorila o svim problemima s kojima se suočila kao majka, a jednom prilikom je otkrila i da je odlučila da zbog svoje majke ne razgovara sa pola porodice. Milica je otkrila da je razlog za to nasledstvo koje njena majka nije dobila.

"Nije da ne pričam sa cijelom familijom, ali nisam u kontaktu sa 90 posto njih. To su srpska posla. Nasledstvo, imovina, to mi je ostalo u amanet od mame pokojne. Tako da eto zato. Ona se posvađala sa tim djielom familije i ja prosto ne mogu da nastavim kontakt, ako su oni nju povrijedili. Imovina se vodi na njenu rođenu sestru. Ja nemam nikakav dio. Nije ni da mi treba, ali to je moju majku pogodilo i tu smo završili priču", rekla je Milica za "Hype".

Voditeljka je u skladnom braku sa muzičarem i producentom Markom Konom (51) koji je 15 godina stariji od nje.

