ZAPOSLIO SAM 2 RADNIKA SAMO DA NAM BROJE PARE! Taki udario na Lepog Miću - Sve što je on uveo ja sam uhvatio i je***!

Taki Marinković žestoko uzvratio Lepom Mići na optužbe u emisiji, kada je rekao fa grabi slavu preko svoje ćerke Maje.

Izvor: TV Pink

Lepi Mića je sinoć u emisiji "Narod pita" žestoko komentarisao učesnike Zadruge s kojima je mesecima delio krov nad glavo, a isprozivao je i Takija Marinkovića rekavši da sve radi zarad ličnog cilja i interesa, te da se "grebe" preko leđa svoje ćerke Maje Marinković.

Rekao je i da je u javnosti samo zarad pompe, te da se diči tuđima utomobilima i novcem, nakon čega se oglasio i Marinković.

"Mića je jedan običan šljam! On je mnoge devojke uništio u Zadruzi, Minu Vrbaški je naterao da prizna strašne stvari! Pa, gledajte šta tamo radi devojkama, kako se ponaša odvratno prema njima! Utripovao je da je mnogo bitan, a ustvari je jedan običan domar koji menja baterije u Zadruzi", rekao je besno Taki, Majin otac.

Izvor: TV Pink

"On je kivan, jer Maja Marinković nije ušla preko njega u Zadrugu, a najveća je zvezda! A svi ti Mićini krševi su nebitni! Sve to što je on uveo, ja sam to posle uhvatio i j**ao! On kaže: 'Taki j**e Majine drugarice', nije tačno. Maja ima tri drugarice s kojima ja nemam ništa, a sve ostale su Majine rijaliti poznanice. To je moja stvar, s kim ja živim i šta ja radim. Setimo se kada je Maja ušla u drugu sezonu Zadruge, Stanija joj je rekla: 'Maki, ti si ovde obukla celu Zadrugu'. Tada je moja Maja ušla s 25 džakova stvari, ako se sećate. Sećamo se kako je dobijala zlatne lance od dede, setimo se i čuvenog rođendana sa 16 torti... Sve je to ekranizovano! Džip od 200.000 evra je u vlasništvu mog dugogodišnjeg prijatelja, koji je rekao da kraljica mora da, kada izađe, da se vozi u najboljem autu. A što se tiče džipa koji sam Maji pazario, videla ga je, prelep je... Ali, pošto još uvek nema vozačku, rekla je: 'Zašto da uložimo 15.000 evra i da nam stoji, da nam propada, kad još nemam položeno?'", objašnjavao je.

Vidi opis ZAPOSLIO SAM 2 RADNIKA SAMO DA NAM BROJE PARE! Taki udario na Lepog Miću - Sve što je on uveo ja sam uhvatio i je***! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/takitadza/screenshot Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram/takitadza/screenshot Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram/takitadza/screenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram/majaamarinkovic Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram/takitadza Br. slika: 7 7 / 7

"Meni je moj otac ostavio toliko nasledstvo da ni moje čukun unuče neće morati da radi. Za mene niko nije čuo?! Taki je dugogodišnji član KUD 'Krsmanac', radio u noćnim klubovima, bio fudbaler Rada, igrao u Švedskoj... Za Takija se zna u gradu, svi se klanjaju kad ja ulazim u klub, idem u glavni separe i pijem Dom Perinjon svaku noć! A Mića vam je jedan običan klošarkoji spava u Zadruzi na klupi, a ja sutra tamo mogu da uđem i da imam apartman, to vam je razlika između nas dvojice. Ja se žrtvujem za svoje dete, a gde su njihova deca? Po belom svetu! Deda nam je toliko bogatstvo ostavio da sad unajmljujem dva radnika dnevno preko Omladinske zadruge, samo da nam broje pare! Od 7 ujutro do 15h popodne broje, imaju i topli obrok, smeštaj, pa i cigarete... Samo da prebacuju pare s gomile na gomilu", poručio je Taki Marinković.