IVAN MARINKOVIĆ SA ŽELJKOM U NIŠU: Miljana objavila dirljiv prizor tate i sina iz kuće, svima jedna stvar upada u oči!

Ivan Marinković se u Zadruzi zbližio sa sinom Željkom, kojeg posle rijalitija redovno viđa, a i izgladio je odnose s porodicom Kulić.

Ivan Marinković se u Zadruzi zbližio sa sinom Željkom kojeg je dobio s Miljanom Kulić, a tek u rijalitiju je upoznao mališana i s porodicom Kulić ostvario dobre odnose. Dogurao je do finala Zadruge, za razliku od Nišlijke koja je bila diskvalfikovana, a po izlasku iz rijalitija rekao je da će biti posvećen otac.

Sina sada redovno viđa i posjećuje u Nišu, gdje živi s porodicom Kulić, a Miljana je objavila sliku tokom Ivanove posjete i pokazala kako se igra s malim Željkom.

"Došao tata", napisala je Miljana Kulić uz fotografiju na Instagramu, a pažnju je privukao i Ivanov pogled prema nasledniku.

"Ivan se promijenio mnogo, totalno je drugi čovjek otkako ne pije alkohol. Dobro je kad čovjek malo popije, popijemo svi kad je neko veselje, ali on je baš pio, on se nije trijeznio od jutra do sutra i onda nije mogao racionalno da razmišlja, a sada je, hvala Bogu, kako treba i nadam se da će biti kako treba", izjavila je Marija Kulić nakon završetka Zadruge 6.

