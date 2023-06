PRVOG MOMKA "IZ DOBRE KUĆE" IMALA U 18, PA ZAVRŠILA SA ZVEZDANOM: Anđela priznala - Gledala sam snimke, baš sam JADNA!

Anđela Đuričić otkrila zašto se zaljubila u Zvezdana Slavnića i šta je pomislila kada je odgledala snimke iz Zadruge

Izvor: Instagram/andjeladjuricic/Zadruga official

Učesnica Zadruge koja je nekoliko dana pred finale diskvalifikovana zbog nasilja Anđela Đuričić (25), nedavno je raskinula vezu sa Zvezdanom Slavnićem.

Po povratku u porodičnu kuću u Herceg Novom, pričala je sa roditeljima o svom učešću u Zadruzi i otkrila da su joj zamjerili odnos sa 22 godine starijim sinom Moke Slavnića.

"Prvi susret s roditeljima posle Zadruge bio je dirljiv. Plakali smo, ali od sreće! Znala sam da će mi reći šta sam sve pogrešno i loše uradila u rijalitiju. Pribojavala sam se da će me odmah kritikovati, ali uželjeli smo se jedni drugih, pa smo se prvo grlili. Objasnili su mi da su prošli kroz težak period, možda još teži nego ja, i da neke stvari nije trebalo da uradim, ali niko mi nije očitao bukvicu iako sam strahovala od toga. Oni ne učestvuju u javnom životu, za dvije godine nisu dali nijednu izjavu, ali su ih zbog mene svakodnevno zvali novinari, dolazili im na vrata. Žao mi je što su bili pod tolikim pritiskom. Nažalost, naši najmiliji i najvoljeniji ispaštaju zbog naših postupaka, to je uglavnom tako u životu. Dok smo pričali, otac je bio stroži, a majka je, kao i uvijek, ublažavala situaciju. Posavjetovali su me šta bi trebalo da radim, a na meni je bilo da sama odlučim... Oni me, inače, u svemu podržavaju", rekla je Anđela i otkrila šta su joj zamerili najviše:

"Situacije u kojima sam pravila scene, lomila staklo... U tim trenucima nisam razmišljala da mogu da se povrijedim. Bilo mi je loše i jedino mi je to bilo važno, a to je sebično. Rekli su mi da im je bilo teško kada odem na previjanje, pa me nema u programu i onda pokušavaju da dobiju bilo kakvu informaciju kako sam. Uzimala sam i ljekove za smirenje prvi put u životu, ali moram priznati da mi nisu pomogli".

Anđela je otkrila da su njeni roditelji u početku podržavali vezu sa Zvezdanom, ali da su očekivali da Slavnić pokaže da ima ozbiljne namjere.

"Gledali su ga u rijalitiju, imao je druge djevojke pored mene... U nekim momentima mu ni sama nisam vjerovala da me voli, jer mi je jedno pričao, a radio suprotno", rekla je Đuričićeva i otkrila da je prije Zvezdana imala samo 2 ozbiljne veze:

"Bila sam s dva dečka iz svog grada. Prvog momka imala sam sa 18 godina. Obojica su fini ljudi iz divnih porodica. Uvijek mi se jave. Kad je riječ o Mateji, to je iz ove perspektive klinačka zaljubljenost. Pravu ljubav upoznala sam tek sa Zvezdanom. Mislila sam da nema šanse da budem s njim! Kada me je uhvatio za ruku i rekao da mu je stalo do mene, nije mi bilo prijatno, ali odlučila sam da idemo do kraja. Zaljubila sam se! Nisam željela da lažem sebe, a ni druge. Značilo mi je što je javno ostavio Anu Ćurčić i priznao da ne može više protiv sebe, da ima emocije. Nije lako ostaviti nekog ni posle godinu dana, a kamoli nekog koga poznaješ 30 godina. Taj postupak nije bio lijep, ali nadala sam se da će se moj život promijeniti nabolje. Pritom sam i dalje sebi postavljala neke kočnice, govorila da se nećemo ni poljubiti. I sve sam pogazila! Jesam pogriješila, ali ne treba zbog toga niko da me linčuje. Ne opravdam ni svoj, ni njegov postupak, ali mnogo mi je lakše otkako sam izašla napolje, pa su se vidjele neke stvari. On je ostavljen zbog Aleksandre, ne zbog mene!".

Anđela se osvrnula i na trenutak kada je zatekla Zvezdana u krevetu sa Majom Marinković.

"Kad sam ga vidjela s Majom, osjetila sam bol u grudima i počela da se gušim, bilo mi je teško. Reagovala sam impulsivno i šutnula ga u međunožje. Oboje smo burno reagovali i pravili pogrešne poteze. Na to su uticali zatvoren prostor i stres. Mnoge učesnice "Zadruge" udarale su svoje momke, i to uglavnom iz očaja i nemoći. Ne opravdam ni svoj, ni bilo čiji postupak, a najmanje Zvezdanov. Jasno mi je koliko je komentarisan taj naš sukob, baš zbog svega što je Ana pričala. Shvatila sam da se mnoge stvari ne bi ni dogodile da sam postavila neke granice. Kad sam vidjela snimke iz Zadruge, shvatila sam da sam bila baš jadna".