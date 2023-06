DA ŠETAMO JOKIĆ I JA, MENI BI TRAŽILI DA SE SLIKAMO: Janjuš šokirao u emisiji - "Svi u rijalitiju su debili"

Marko Janjušević Janjuš otkrio šta misli o ljudima koji, poput njega, "pet puta uđu u rijaliti"

Izvor: YouTube/printscreenAmiG Show

Marko Janjušević Janjuš, učesnik pet sezona Zadruge, gostovao je u emisiji Ognjena Amidžića, gdje je otkrio šta misli o rijaliti kolegama, ali i gledaocima koji ih vjerno prate.

Janjuš je otkrio da je u rijaliti ulazio samo zbog para. "Ali, donio ti je rijaliti i popularnost", rekao je voditelj, da bi Janjuš otkrio:

"Mnogo mi je donijela popularnost u p**** m*******. Ali, Ognjene, to si u pravu. Da ti kažem, Jokić i ja da smo ovdje, da idemo, ovi ljudi bi rekli 'Janjuše, hajde da se slikamo'. Do te mjere je to došlo. A, i njega baš interesuje da se slika, njega bi mrzilo kakav je to gospodin", rekao je Janjuš i otkrio da li bi ponovo ušao u rijaliti.

"Mislim da neću ulaziti. Svaki put to kažem, ali Ognjene, ja nisam normalan. Ne ja, većina ljudi koja uđe 5 puta to treba pregledati na mjesec dana. Sve smo veći i veći debili. Ljudi napolju nas smatraju idiotima, gledam komentare, a zamisli šta se tek napolju radi. Samo što se to ne vidi. I onda smo mi neki... ne kažem da nismo, jesmo, ali ima gorih stvari napolju".

