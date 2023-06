URNEBESNA RASPRAVA MAJE I JANJUŠA: Marko ne ostavlja Marinkovićevu na miru ona ga žestoko potkačila!

Maja Marinković opet je potkačila svoju veliku ljubav Marka Janjuševića Janjuša, kada su se u kući prikazivali njihovi viralni klipovi.

Izvor: TV Pink / screenshot

U jednom trenutku pojavio se snimak gdje Maja komentariše kako joj se jede luk, i da može bez problema da ga jede jer nema dečka kome miris može da smeta.

Izvor: kurir/zadruga/printscreen

Nakon snimka Janjuš je prokomentarisao da su to retki momenti kada Marinkovićeva nema dečka.

" Ovo su retki trenuci u Zadruzi, da ona nema dečka."dobacio je Marko.

" Ljubomora vlada " odgovorila je Maja pa dodala:

" Šta da kažem ja volim luk, nemam problem s tim, ne znam što se Jaško upalio, on ljubomoriše, on mene najviše voli kad sam slobodna. On tada nema nijednu brigu."

Izvor: kurir/zadruga/printscreen

" A kada se najedeš luka pa ga poljubiš?"

" Doživio je on od mene i gore stvari, ovo je ništa."

" Janjuše jel ti ne smeta Majin luk?" glasilo je pitanje Đedovića

"Ne smeta mi ništa, njeno sve mi je lijepo. Sve mi je top. Samo što sam se liječio par puta zbog nje."

Ova prepirka između bivših nasmejala je sve u kući, a mnogi su komentarisali da je Maja svakim danom sve luđa i luđa.