"SAMO SAM ČEKAO DA SE OVO DESI" Car progovorio o PREKIDU prijateljstva sa Janjušem!

Učesnik rijalitija "Zadruga" Marko Janjušević Janjuš usled žustre svađe sa Filipom Carem pao je preko kreveta i nepomično ležao dok je jaukao iz sveg glasa.

Izvor: kurir/prinscreen

Janjušu je tada hitno ukazana medicinska pomoć, a ispostavilo se da je slomio ruku, da bi se potom vratio u šou sa gipsom.

Filip Car je sad progovorio o svom odnosu sa cimerom.

Izvor: kurir/prinscreen

"Ne mogu više da izdržim, pala mi je klapna " rekao je.

"Pun sam nekog gneva i bijesa, ali ovdje svi žele da me uvuku u kojekakve priče. Ovdje ljudi gledaju jedni druge kao konkurenciju. Ja ulazim u neke bezazlene rasprave... " dodao je Filip.

"Janjuš mi je nešto dobacio i to mi je prelilo čašu. Ja sam znao da kad se napijem ulazim u konflikt sa njim. Bio sam mnogo pijan. To je moja greška, ja sam čuo da je on napolju svašta pričao o meni, a ja sam ga uvjek prihvatao kao svog druga, to mi je najveća greška. Tri godine ga poznajem, nikad nisam vidio njegovo pravo lice. On zapravo kalkuliše, gore, dolje, kupuj, prodaj, ja to ne volim. Koliko god je on meni drag, sa druge strane mi je neprirodno i gnusno. Samo sam čekao kada će se desiti ovaj momenat -"pričao je Car.

"Janjuš mi je pokazao nešto što drži u sebi već duže vrijeme. On meni neće oprostiti što sam ja u odnosu sa jednom osobom. Znam neke stvari, znam ga kao svoj džep. Svašta nešto sam rekao jutros u bijesu, ali stojim iza svega " dodao je Filip.