PITALA JE DA IZAĐE S NJIM, ON REKAO "NE": Evo zašto je Anđela šutnula Zvezdana - "Po cijelu noć s društvom"

Anđela Đuričić navodno nije prekinula vezu sa Slavnićem zbog porodice, već njegovih čestih izlazaka

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Diskvalifikovana učesnica Zadruge Anđela Đuričić, iznenadila je javnost kada je otkrila da je raskinula vezu sa Zvezdanom Slavnićem, koji ju je tokom romanse u rijalitiju varao sa Majom Marinković.

Anđela je rekla da je "izbrala mir i porodicu", a sada je neimenovani izvor blizak paru otkrio da je do raskida došlo zbog Slavnićevog ponašanja.

"Kada su izašli iz Zadruge, oboje su imali višak slobodnog vremena. Slavnić se uželio noćnih izlazaka sa svojim drugarima, pa je s njima provodio i dane i noći. Za to vrijeme Anđela je sama sjedela u stanu. Jedno vrijeme to joj nije smetalo, ali onda ga je nekoliko puta pitala da je povede sa sobom, a on nije htio! Anđeli je to teško palo, naročito zato što nema prijatelje u Beogradu, svi su joj u Crnoj Gori, pa je morala da ostaje sama kod kuće", rekao je izvor i dodao da je Anđela sa Zvezdanom raskrstila proteklog vikenda:

"Kada se u subotu vratio iz grada, rekla mu je da ne želi više da bude sa njim, makar na neko vrijeme dok se ne dovede u red! U početku je negodovao, ali je na kraju prihvatio njenu odluku. Spakovala se i u nedelju se vratila u rodne Đenoviće kod svojih roditelja. Tamo želi da se odmori, dođe sebi i vidi šta će dalje sa svojim životom".