ANA VADI KECA IZ RUKAVA NA SUĐENJU SA ZVEZDANOM: To će biti DOKAZ! Otkrila i da joj bivši cimeri smještaju

Ana Ćurčić otkrila kakve dokaze je spremila protiv Zvezdana na sudu. Ana je gostovala u emisiji "Premijera vikend specijal" pa otkrila i kako se osjeća nedelju i po dana nakon finala gdje je osvojila drugo mjesto.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/TV Pink / screenshot

"Kakav je utisak na sve što se dešavalo i superfinalnoj noći? Kako sve izgleda kad je prošlo skoro dvije nedelje?", upitala je voditeljka.

"Ja sam završila sve što se tiče rijalitija, ali izgleda da rijalitiji učesnici nisu, pa smo to vidjeli u "Narod pita". Samo naprijed, ja svoja posla gledam. Dočeklao me je dosta stvari, bavim se stvarima koje se tiču pravih tužbi. Nastavljen je rijaliti posle rijaltiija, nemam iskustva sa tim i iznenadila sam se. Ja se izvinjavam gledaocima u moje i Zoričino ime. Javljeno mi je da se okupkjaju i da sjede i da mene žele da predstave kao lažova i kockara, lošu majku i to sve na čelu sa Slavnićem. Ja ću to da osporim sa raznim dokazima", govorila je Ana.

"Koliko to boli? Je l' patite i da li Vam je teško u ovom momentu?", glasilo je pitanje.

"Naravno da me boli, iznose se gnusne laži. Ali rekla bih samo da od koga je dobro je", poručila je Ana.

Kako su reagovala djeca i šta su rekli kad ste izašli iz "Zadruge"? Je l' bilo kritika?

"Dosta stvari je iznešeno koje nemaju veze sa životom. Za pisma nisam rekla da se iznesu, to će biti dokaz što se tiče suda i svega što je Zvezdan iznio. Djeca su svašta proživjela, jer mi nismo iz ovog svijeta. Život me je natjerao da uđem u "Zadrugu", bilo je situacija da sam se čula sa Dejanom i to mi sad pakuju, ali meni je tad bilo lakše. Rekla sam stvari iz nemoći, patnje i nesnađnosti. Sve što sam radila nisam razmišljala, ja nisam znala da će to da ide do tolikih razmjera i da sam sama sebi uskočila u stomak jer sam čula i savjetovala se, a ispada da sam se pripremala, a radila sam to iz nemoći i patnje", govorila je Ana.