SA ZADOVOLJSTVOM SAM PRIJAVILA ZVEZDANA, IDEMO NA SUD: Ana Ćurčić javno priznala - Dokazaću da sam bila žrtva nasilja!

Ana Ćurčić tvrdi da je Zvezdana Slavnića prijavila za nasilje i da njena borba tek predstoji, kao i da će od sada komunicirati samo preko advokata.

Izvor: TV Pink / screenshot

Pored Dare Bubamare, koja je u emisiji pokazala svoju novu liniju i deset kilograma manje, u emisiji "Amidži šou" je i drugoplasirana učesnica Zadruge 6, Ana Ćurčić koja je otkrila neke nove detalje i planove nakon rijalitija. Zvezdan Slavnić i ona će se, kako je najavila, uskoro naći na sudu i to je jedini način putem kojeg komuniciraju nakon svega što se izdešavalo oko prevare.

Ana ističe da joj je Aca Bulić najveća podrška i zahvalna je Bogu na tome što ga ima za prijatelja, a dovezao je i u večerašnju emisiju. Pomenula je i kumu Milenu Kačavendu, za koju se ovih dana piše da više nisu u dobrm odnosima.

"Što se tiče Milene, ona se borila na svoj način. Po meni je prešla granicu, ali to je njen način. Naravno da se nećemo posvađati, ne znam ko to može da očekuje", rekla je Ana, te otkrila kako je izgledao susret s djecom. "Sa sinom ste vidjeli susret, sa ćerkom je bilo baš, baš lijepo. Strahovala sam zbog svega, tu smo zajedno. Nisu mi ništa zamjerili, mi smo jedno. Jako teško smo podnijeli sve to, svi se oporavljamo", priznala je Ana, koja se sada osjeća bolje, a najavila je i šta sprema bivšem mužu Zvezdanu Slavniću, koji ju je prevario sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić i s kojim je završila svaku priču.

"Majka mi je rekla da pokažem i dokažem svoju istinu. Imam slobodu govora. Ja sam advokate uzela, ne želim bez njih da radim ništa. To mi je primarni cilj, da se fokusiram na to. O tome ću pričati javno, nemam ja šta da krijem. Zvezdana ću kontaktirati samo preko suda i nadležnih organa. Tužbe se pripremaju za sve za šta godinama nisam imala hrabrosti. Moja borba tek slijedi, pravda je spora, ali dostižna. Nije mi bilo teško da ga prijavim nadležnim organima, sa zadovoljstvom sam to uradila i punog srca. Slavnićima je najdraže što nisam pobijedila u rijalitiju. Anđeli i njemu želim sve najbolje, što dalje od mene i moje porodice", poručila je za Blic.

Izvor: TV Pink / screenshot

U "Amidži šou" izjavila je da je bila žrtva nasilja od strane Zvezdana Slavnića.

"Ušla sam da pokažem svoju istinu, ali Slavnić je sve učinio, kao i uvijek, da izmanipuliše moju priču i okrene sve u svoju korist. Ja bih da kažem javno sada, da ja jesam žrtva nasilja Zvezdana Slavnića i detaljno ću se baviti time uskoro. Angažovala sam advokate i sve ću uraditi da dokažem svoju istinu. Slušala sam šta je govorio njegov otac i ostali, ali jedino je tačno da ja jesam bila žrtva. Sve u svoje vrijeme, baviću se time tek i obavijestiću vas o svemu. Želim ozbiljlno da se posvetim borbi protiv nasilja nad ženama", poručila je Ćurčićeva u emisiji.