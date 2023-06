MAJA MARINKOVIĆ PRAVI ĆEVAPE U SARAJEVU! Bilal je odveo kod porodice - zasukala rukave i pokazala kakva je domaćica!

Maja Marinković posle Zadruge završila za roštiljem, i to ne bilo kojim, već onim pravim sarajevskim. Pogledajte kako se snašla.

Izvor: Instagram/screenshot/majaamarinkovic

Maja Marinković je po završetku Zadruge obnovila vezu s Bilalom Brajlovićem, koji ju je odmah posle finala u kojem je osvojila šesto mjesto odveo u rodno Sarajevo i upoznao je s porodicom.

Maju u srdačno ugostili, a posjetila je i njihovu ćevabdžinicu koju porodično drže, te se tamo snimila sa Bilalovim ocem i sestrom, pa zasukala rukave i pokazala kakva je domaćica.

"E, ovako, ovdje se Maja upoznaje s mojom porodicom. Ovo su moj otac i moja sestra. Sad će da ide i pravi ćevape", objasnio je Bilal, a njegov otac je dodao: "Ovo je probni rad".

Izvor: Instagram/majaamarinkovic

Odveo je Maju do roštilja i pokazao joj kako se to radi, a potom je ona s keceljom oko struka prionula na posao! "Ma, ovo meni ide bez problema, ja to sve lagano radim. Oni su mislili da se ja šalim, ali...", komentarisala je Maja Marinković. Pogledajte snimak iz Sarajeva.

A ovako je Maja Marinković izgledala u finalu Zadruge, gdje ju je posle izlaska sačekao otac Radomir Taki Marinković, koji je ćerki kupio automobil od 15.000 eura, a otkrio je i da je naslijedila nešto u vrijednosti od milion i po eura.

Usput, pogledajte čime je Majin otac sebe počastio i pohvalio se te večeri u Šimanovcima: