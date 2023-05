LJUBOMORNI SU NA MENE! Moka o Anđelinim roditeljima - Otkrio šta se dešava s porodičnom kućom koja je na PRODAJU!

Zoran Moka Slavnić progovorio je o roditeljima Anđele Đuričić i otkrio šta se dešava s njenom porodičnom kućom koja se prodaje.

Tokom boravka u rijalitiju njihova veza bila je tema "broj 1" zbog koje su često bili na meti žestokih osuda. Kako se pisalo u medijima čak ni Anđelini roditelji je nisu podržali u ovoj odluci, a navodno zbog sramote prodaju i porodičnu kuću u Crnoj Gori. Đuričićeva je ranije otkrila da se čula s roditeljima, kakve reči joj je otac uputio, a sada je svoj komentar dao i Zvezdanov otac, proslavljeni košarkaš Zoran Moka Slavnić.

Nakon diskvalifikacije Anđela i Zvezdan smestili su se kod Moke, koji je otkrio zašto je Đuričićeva plakala, a sada je istakao i da njeni roditelji ne prodaju kuću zbog sramote.

"Demantovaću te iz pouzdanih izvora. Ta osoba koja dobro poznaje njene roditelje mi rekla da situacija uopšte nije takva kako su mediji predsatvili. Ta kuća se prodaje pet godina. Uopšte nisu oni odlučili da prodaju kuću zbog Anđeline situacije u Zadruzi", rekao je Moka, a potom je otkrio da li se po izlasku čuo sa roditeljima mlade Crnogorke.

"Nisam se čuo sa njima. To bi bilo neukusno. Oni su malo ljubomorni jer prisvajam Anđelu. Oni su imali amonizitet prema Zvezdanu iz opravdanih razloga", poručio je Slavnić za "Hype".

Majin otac Radomir Taki Marinković podneo je krivičnu prijavu protiv Anđele nakon što je njegovoj ćerki nanela povrede - "Istog momenta sam zvao produkciju i čelnike Pinka, jer sam dobio informaciju da je u bolnici. To nije tačno, Maja je samo malo više ugruvana. Majin advokat je odmah podneo krivičnu prijavu zbog nasilja i teških telesnih povreda, jer je rekao da je povredila vrat. Ja to nisam ništa video, ali želim da ode da se to sve snimi. Da ne bi bilo nekih neželjenih posledica, on će kontaktirati produkciju da se to sve odradi", rekao je Taki nedavno za domaće medije.

Maja je nakon incidenta Maja je završila sa vidljivim povredama i ogrebotinama po licu:

