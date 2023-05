BIZARNE STVARI SE DEŠAVAJU: Car ogolio dušu, otkrio tajne ljubavnog trougla i osvrnuo se na Maju "Nije normalna"

Filip Car porazgovarao je sa Drvetom mudrosti i otvorio mu dušu o svemu što se događa u proteklom periodu.

Na samom početku prokomentarisao je svoju bivšu djevojku Maju Marinković i trougao u kome se našla.

"Ana, Zvezdan, Anđela, mislim da je to najaktuelnije. Neobične stvari se tu dešavaju, malo bizarne. Ja sam već na sve između njih navikao, kad neke stvari kažem, gledam da to kažem što blaže. Svi mi gledamo da ublažimo što više jedni drugima. Imao sam određene godine i status mi je dozvoljavao da mi se neke stvari dešavaju, meni je to sve jako neobično i čudno. Juče gledam Anu i ona ima neke bizar postupke, neke greške radim konstantno. Već par puta dobija s polja neke riječi koje treba da je osvjeste. Kao da jedva čeka da bude u tom nekom gulašu. Od Zvezdana sam digao ruke, od njega mi je sve za očekivati. To sa Majom kao sedi, druži se. Toliko bolesno, da je fascinantno! U nekim trenucima kao da svi uživaju u tim situacijama. Zaista je najteže Ani, Zvezdan je opet i muškarac, negdje sam ga za dosta stvari krivio, ali tako nekako svoji postupcima negdje sebe nazaduju, da uopšte više nemam volje da savjetujem ili govorim. Hajde da se ti posvađaš jednom u mjesec dana, ali kad ti to postane svakodnevnica, vidim da je opterećuje, ona stalno gleda. Kad izađe napolje ona mora da se izliječi i da ode svojim putem. Meni je to nejasno, jer kad za mene neko kaže da je stala emocija, onda staje sve. Ona tvrdi i kune se."

"Maju i Anđelu ne bih ni komentarisao, koja je to bolest! Ja sam juče rekao da je druženje Ane i Maje neki vid koristi. Jednom sam ja rekao njim zašto se one druže, one su se obje nasmijale, ostale bez riječi. Mislim da je koristi za neke stvari, sebi znane, koje su jače od nje. Maja joj odgovara da t*vari Anđelu i Zvezdana, Ana prosto uživa u tome. Tu su sve samo nisu Božija posla, tu su takve budalaštine. Hajde ova Maja, to je evidentno da djevojka nije normalna i onako je malo... Znamo svi koji su njeni prioriteti. Anđela dibidus skrenuta i racionalna. Njima godine dozvoljavaju da budu budale. Ana i Zvezdan 46 godina. Zvezdan juče ha-ha-ha, debata njih tri, smiješno mu. Pa je l' ''ha ha ha'' ili ''ho ho ho?'' Anđela i Zvezdan nisu jedno za drugo, oni da jesu, voljela bi njega ona stvar za raspravljanje sa Anom. Meni je Aleksandra najbitnija, neki problemi meni otežavaju moj odnos. Moraš da znaš šta ti je prioritet. Meni ga je žao. Popaj mora preuzeti inicijativu i nju skloniti od svega toga. Ona je labilna, tvrda je, odmah reži. Vidim 30 puta kako Ana gleda Anđelu za sat vremena, dosta se zamara sa tim. To je negdje nažalost možda i prirodno, dok pati da je sve to izdire. Ja se naljutim nekad na Zoricu, kad si drug, a kad ti je drug u takvom periodu.. To se ne radi sa drugovima. Svi misle da sam ja budala, ali dobro, nema veze. Ja nisam uopšte glup. Oni mene ne shvataju toliko ozbiljno koliko bi možda trebalo. Moje riječi su jako za njih bitne. Moj najbolji prijatelj je meni skrenuo pažnju više puta da nisu dobre. Ludilo mozga, ta prijateljstva, ti konflikti, Zorica, Mića, boleština!"