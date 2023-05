FILIP CAR I MILJAN OPLELI PO ZADRUGARIMA!

Anđelu nisu štedjeli "Ona je zarobljena između bludnice i časne sestre"

Filip Car i Miljan Vračević sjedeli su u dvorištu i komentarisali Zadrugare pa se dotekli i Anđele Đuričić:

" Što veći probemi oni uživaju, ja to vidim. Zvezdan im je za priču bio najbolji, pa idu kao muve na g*vno, a ne jer im je zgodan, simpatičan, a kapira to i on. Jedino se mala Anđela iskreno zatalebala. Ja sam jutros vidjeo, ona ima cepanja " govorio je Car.

"Ona je zarobljena između bludnice i časne sestre. Ja sam skapirao da se njoj u teškom uzrastu desila teška stvar" rekao je Miljan.

"Razlupala se ovdje " dodao je Car.

Podsjetimo, Anđela Đuričić se već danima ne osjeća dobro, tačnije otkako je Zvezdan Slavnić raskinuo sa njom i započeo odnos sa Majom Marinković na njene oči.

Ona je dožijvela niz nervnih slomova, a onda je doijela odluku da bojkotuje program i više ne učestvuje u emisijama, što je nasuprot pravilima života u Bijeloj kući.