"ŠANKER ME JE POVUKAO I PITAO - ZNAŠ LI KO JE TO?" Zvezda Granda se posramila zbog jedne scene: BLAM koji ću pamtiti!

Isak Šabanović prisetio se jedne neprijatne scene iz kafića koju je opisao kao "blam koji će pamtiti do kraja života".

Bivši učesnik takmičenja Zvezde Granda koji je glasom očarao sve, nastupom rasplakao tadašnju članicu žirija Jelenu Karleušu i postao miljenik žena, a zatim i zaveo zgodnu koleginicu, Isak Šabanović prisetio se svog najvećeg blama. Pevač koji se hrabro izborio za svoje mesto na estradi, prisetio se nimalo prijatne situacije, zbog koje se čak i posramio.

"Taj blam ću da pamtim do kraja života. U jednom kafiću za šankom je na moje mesto seo Darko Rundek dok sam ja bio u toaletu. Tada sam još studirao, a u Podgorici sam imao koncert. Čovek je seo za šank, nije video da neko tu već sedi. Uporno sam ga sklanjao sa mog mesta, a čovek mi je lepo rekao: 'Izvini'", rekao je Šabanović, pa nastavio:

"Onda me je šanker povukao ustranu i rekao mi: 'Znaš li ti ko je to?', a ja sam mu odgovorio da hoću da popijem kafu ko god da je na šta mi je on rekao: 'To je Rundek iz Haustora'", priseća se Šabanović i dodaje:

"Trebalo se sada izviniti, pa sam mu prišao i rekao da slušam njegove pesme, ali mi u tom trenutku ni jedna nije pala na pamet. Hteo sam da mu otpevam stih, ali mi nikako nije išlo, pa sam odustao i rekao samo: 'Slušam vas!'", rekao je Šabanović u emisiji "Bez filtera".

