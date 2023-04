ON JE ZORIČIN DŽOKER! Mensur Ajdarpašić prvi put priznao sve o LJUBAVNOJ AVANTURI sa Anđelom Đuričić

Mensur Ajdarpašić prvo je pokušao da negira bilo kakav odnos sa Anđelom Đurišić, ali kasnije je priznao da je imao nešto sa Crnogorkom tokom ljetnje pauze između dvije sezone rijalitija.

Izvor: prinscreen/kurir

"Mi nismo bili nikada u vezi... " krenuo je Mensur.

"Što se tiče Anđele, proveli smo tokom ljeta neko vrijeme, sad, šta je tu dublje bilo, ne bih da pričam o tome. Ljudi mogu samo da procijene šta je bilo... Znate kako, bili smo u nekoj vrsti odnosa, e sad... Neka ljudi tumače šta je to bilo kada je bilo... Oženio je nisam, sva sreća (smeh). Ne pamtim ga nešto poznato, ne razmišljam o tome. Bilo je tako kako je bilo dok smo bili dobri. Nismo se mnogo puta ni videli tokom leta, dva puta i to je bilo sve. Ne bih posebno izdvojio taj odnos"dodao je Ajdarpašić.

"Smatrao sam da nije to to. Napolju se teško zaj... Unutra sam imao neke fatalne odnose kojih se stidim " dodao je Ajdarpašić.

"Kako ti se čini Anđelin odnos sa Zvezdanom? " pitao je Vujičić.

" Ne mogu da verujem da može devojka toliko sebi da dopusti. Hajde kad muškarac pogreši. Ali ona koja kaže za sebe da je pametna, inteligentna, da nema šanse da pogreši... Ne mogu da verujem da je dozvolila čoveku tih godina i takvom profilu da joj priđe uopšte, ako važi za devojku kakvom tvrdi da jeste. Pri tom, zna da on ima nekog, dopušta mu pristup i prisan odnos. Ako će pored takvog muškarca da bude srećna, onda neka joj je sa srećom. Devojka treba da bira sa kakvim je muškarcem u vezi i da vodi računa o tim stvarima. Devojka je ta koja treba da se čuva i pazi sa kim je u vezi. Ako je to priredio supruzi, šta će njoj da priredi? Još ima dete iz prethodnog braka... Šta će sa njom u budućnosti? To je jako bitno za upoznavanje njega kao osobe. Zamislite da ceo život provedete iza rešeteka, vi ne poznajete realni život "rekao je Mensur.