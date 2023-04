Anđela Đuričić je nakon skandaloznog rastanka sa Zvezdanom Slavnićem progovorila o momentu koji ju je najviše razočarao, ali ne želi da to znaju ostali učesnici.

Anđela Đuričić je nakon žestokog napada na Zoricu Marković i obračuna sa Zvezdanom Slavnićem, otvorila dušu u Rajskom vrtu i priznala da se kaje zbog izgovorenih monstruoznih reči pjevačici, kao i da i dalje voli Zvezdana. Osim toga, otkrila je i zbog čega ju je najviše razočarao i da mu nikada neće preći preko tog postupka.

"Meni đavo nije dao mira, ja sam spavala u pabu, probudila se oko 9, valjda je to ona ženska intuicija, i odem do izolacije i vidim njih dvoje zagrljene, u našem krevetu, na našoj posteljini, i on meni kaže: "'Pa šta?'. Ja ne znam kako sam se kontrolisala taj dan. Meni ne bi bio problem da je to uradilo sa Šarmen, sa normalnom djevojkom, a ne sa Majom koja uvijek rastura veze i brakove, ona ima potrebu da to uradi. Maja je fejk, a kod mene je iskreno, njoj je on rijaliti priča. Povrijedilo me je s kojom osobom je to uradio. On je meni rekao onda, kada je zatekla mene i njega u njenom krevetu, da je ona osoba za drndanje, a ako se ona zaljubi biće svega", govorila je Đuričićeva.

O OVOME NE PRIČA NIKOME U KUĆI! Anđela otkrila TAJNU u vezi sa Zvezdanom - zbog jednog poteza joj se ZGADIO, ali ćuti!

"Ja nisam agresivna, ali sam imala potrebu da ga udarim gdje ga najviše boli, u ono sa čim me je prevario. Mnogo me je zaboljelo, jer nikada nisam očekivala da ću od njega dobiti šamar. To je momenat mog razočarenja. Pao mi je u očima zbog toga, iskreno. U kući neću da objašnjavam zašto se nikad neću pomiriti sa njim. Ja sam već rekla jednom prilikom, kada bi mi rođeni otac to uradio kako bih ja reagovala, a ne dečko. To je bio trenutak kada sam dobila šamar relanosti. Ne mogu u kući otvoreno o tome da pričam, a znam da gledaoci znaju za te situacije, oni u kući ne znaju i ne dam da znaju. Jedva čekaju da ga napadnu i da mu kažu da je nasilnik, a ja to ne želim. Riješila sam da završim to, jer ta veza nije bila za mene iako sam se ja borila za njega. Sad smo dokazali da je karma ku*ka, što sam ja uradila uradilo se meni. To je njegov izbor", pričala je Anđela.