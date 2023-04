JOŠ JEDNA GADOST ZVEZDANA SLAVNIĆA! Miriše Majina stopala bez imalo blama, a njena reakcija je tek HIT, grozno

Kontraverzni odnos Maje Marinković i Zvezdana Slavnića iz dana u dan šokira region. Slavnić je pored svakodnevnih skandala učinio nešto što je mnoge šokiralo.

Izvor: Kurir/printscreen

Zvezdan je najpre komentarisao Majine noge, a onda je uhvatio njeno stopalo i ono što je zatim uslijedilo mnoge gledaoce je ostavilo bez teksta.

"Baš imam lijepe nokte", rekla je Maja.

Izvor: Kurir/printscreen

"Ovaj ti je malo bangav prst, ali okej", rekao je Zvezdan.

"Nemoj da si bezobrazan, baš su lijepi. Svako mi je apsolutno to rekao, ne možeš to da mi kažeš. Najljepši su. Napolju uvijek imam frenč ili crvene nokte i to izgleda top. Frenč najviše volim", rekla je Maja.

"Jesu lijepe su ti noge", rekao je Zvezdan.

"Vidiš kako su nežne", rekla je Maja.

"Ja samo provjeravam da znam kako mirišu da se ne uplašim", rekao je Zvezdan.

