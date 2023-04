RODITELJI OD BRUKE NE MOGU NIKOG U OČI DA POGLEDAJU: A Anđela im još ima obraza da ih javno proziva!

Anđela Đuričić je i dalje nesrećna jer joj porodica nije poslala čestitku. Ona se o žalila Aeksandri Nikolić i Filipu Caru.

Ona je očekivala da će je dobiti za rođendan Jovane Tomić Matore.

"Nije mi očekivano da mi ne pošalju čestitku, meni je to nenormalno. Znate neke stvari i baš zbog toga kad vide koliko mi je teško, valjda treba da se pošalje i kad vide koliko su me povrijedili jer mi je nisu poslali. Ispada kao da su me ostavili, to me boli više nego bilo šta drugo", govorila je Anđela.

"Biće drugačije kad vide da imaš čvrst stav", rekao je Car.