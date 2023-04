SKYSHOWTIME POTVRĐUJE DATUM POČETKA STRIMOVANJA DUGO OČEKIVANE KRIMI - TRILER SERIJE "A TOWN CALLED MALICE"

Serija od osam epizoda, sa Džekom Rovanom i Tahirom Šarif u glavnim ulogama, moći će ekskluzivno da se gleda na SkyShowtime od 12. maja, pri čemu će tri epizode biti dostupne odmah.

Izvor: SkyShowtime

SkyShowtime je danas potvrdio datum početka strimovanja potpuno nove krimi-triler serije „A Town Called Malice” Ova bučna i burna dramska serija stiže na SkyShowtime u petak, 12. maja, tri epizode biće dostupne odmah, a svaka nova od ukupno osam epizoda ove sezone biće dostupna za strimovanje svake sedmice.

Pogledaj trejler ovdje:

A Town Called Malice | Season 1 | Streaming 12 May | SkyShowtime Izvor: SkyShowtime

Radnja serije A Town Called Malice odvija se među palmama barova na plaži u Kosti del Sol početkom osamdesetih godina i prati Lordove, porodicu sitnih prestupnika iz južnog Londona, koji mijenjaju bazu i sele se u Španiju kako bi profitirali od neočekivanog slijeda srećnih okolnosti – a ujedno i izbjegli policijsku istragu jednog visokoprofilnog ubistva. Ovaj eksplozivni triler je porodična saga sa Džekom Rovanom, Džejsonom Flemingom, Martom Plimpton i Tahirom Šarif u glavnim ulogama, a predstavlja koprodukciju filmskih kuća Vertigo Films, Rogue State i Sky Studios, od osam epizoda.

Glava porodice Lord je Džejson Fleming („Save Me”, „Lock, Stock and Two Smoking Barrels”) kao Albert Lord, Džek Rovan („Born to Kill”) kao Džin Lord, Tahira Šarif („The Haunting of Bly Manor”) se pridružuje kao Sindi Karter, Džinova djevojka i Marta Plimpton („Mass”, „The Good Wife”) kao Mint Ma, a njima se pridružuju i članovi šire porodice, Dagrej Skot („Ever After”, „Mission: Impossible 2”) kao Ujka Toni, Leks Šrapnel („Captain America”) kao Lenard Lord, Daniel Šarman („Fear the Walking Dead” „Medici”) kao Keli Lord, Džordž Žak („The Third Day: Autumn”) kao Entoni Lord i Eliza Batervort („The Last Kingdom”) kao Karli Lord.

Najpametniji, ali zanemaren, najmlađi sin, Džin (Rovan) i njegova neustrašiva vjerenica, Sindi (Šarif) bježe u Španiju kako bi izbjegli hapšenje nakon šta su jedva preživjeli okršaj bandi. Ljubavnici se ubrzo upliću u konflikt sa lokalnim podzemljem, a problemi kreću da ih prate kao šta noć prati dan. Kad im se ostali Lordovi pridruže na Kosti del Sol, porodica shvata da je to

prava prilika da se transformišu i povrate svoju nekadašnju slavu – na veliku žalost Džina i Sindi, koji imaju potpuno drugačiji plan. U seriji A Town Called Malice muzika igra važnu ulogu – uz snažan bit i zvuk osamdesetih.

Nik Lav („Bulletproof”, „The Sweeney”) je glavni pisac scenarija, a u pisanju mu se pridružuju i Melisa Bubnik, Džon Džekson, Liz Lejk i Mat Evans. Glavni režiser je Džejmi Donahju, a producent serije je Endi Nobl.

SkyShowtime platforma je direktno dostupna korisnicima preko SkyShowtime aplikacije na Apple iOS, tvOS, Android uređajima, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung i preko veb sajta: www.skyshowtime.com. U Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji SkyShowtime je dostupan za strimovanje po cijeni od 5,99 € mjesečno. Platforma nudi besplatno