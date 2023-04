IZGUBLA JE SVE, OBRAZ, ČAST, PORODICU! Kristijan opleo po Anđeli i Zvezdanu, a Maju urnisao - Samo još tata da je je*e!

Kristijan Golubović je prokomentarisao najnovija dešavanja i veze u Zadruzi, čiji je i sam bio deo, pa za Anđelu kaže da je ostala bez svega, a Maju da se igra.

Kristijan Glolubović je prokomentarisao najnovija dešavanja u Zadruzi 6 koja su digla sve na nogu zbog neočekivanog raspleta okolnosti u ljubavnom trouglu Zvezdan Slavnić, Anđela Đuričić i Ana Ćurčić, u koji se umešala Maja Marinković. Zvezdan i Anđela nisu zajedno, Maja je odmah uskočila u njegov krevet iako nisu u vezi, već se "druže", a novonastala situacija Kristijana nije iznenadila.

"Zvezdan je umislio da je veliki j*bač, devojke su mu dale tu titulu, to su uradile i sa Carem. To nije alfa mužjak, nego neko ko ima želudac da j*be sve i svašta po rijaltiiju. Anđela će na kraju da ispadne žrtva, kao što sam rekao, a Ana i Zvezdan će da izvise. Ako Ana nastavi sa patetikom i demagogijom, izgubiće tlo pod nogama i ljudi će možda da kažu da je smišljeno. Mislim da je Anina najveća greška što i dalje pokazuje emocije i ljudima daje sigurnu nadu da će da se pomiri sa Zvezdanom. Anđela je najveća žrtva, prešla je iz device u najveću ku**etinu i pljuvačicu spe*me.Ona je sve izgubila u ovom rijalitiju, obraz, čast, porodicu. Da je Zvezdan oženi i napravi devetoro dece, ona nema gde. On nije biznismen, ona nije estradna zvezda. Njima je kao spoju propast zapisana", rekao je Kristijan, pa prokomentarisao Maju Marinković.

"Za Maju sam rekao da je samo još otac nije ka*ao od svih muškaraca u ovoj zemlji. Samo je ostalo tata da je je*e, koji sinoć pravi rođendan, ona se je*e na tatin rođendan sa čovekom koji vuče tako gadnu priču i vidi se da je ženama takav kakav jeste. Ne znam kako se Taki oseća prvi dan posle proslave rođendana? Baš mi je žao što mu nisam otišao na rođendan, a sad mi je milo, jer bi bilo slavili smo, veselili se, a evo šta je sad ispalo. Ne sme to sebi da dozvoli, ali počinjem da verujem da se Maja igra s njim jer ne može da se opere, pa ide iz krajnosti u krajnost kao Miljana Kulić. Mislim da Maja nema emocije ni prema kome, neemotivna je čim može sa svakim da spava tek tako, a umisli da je u vezi, pa je to posebna patologija i emotivni se*solozi moraju da daju dijagnozu i način da shvatimo njenu potrebu za muškarcima bez ikakve veze", smatra Golubović.