"OPČINJEN SAM TOBOM, TREBAŠ MI TAKVA, VOLIM TE ZA DVA ŽIVOTA": Zvezdan Slavnić raskrinkan - ovo je pisao Ani iz zatvora!

Milena Kačavenda je pokazala šta piše u jednom od brojnih pisama koje je Zvezdan Slavnić slao iz zatvora Ani Ćurčić, dok su bili zajedno.

Izvor: TV Red/screenshot/YouTube/screenshot/Zadruga Official

O pismima koje je Zvezdan Slavnić iz zatvora slao bivšoj nevjenčanoj supruzi Ani Ćurčić, s kojom je proveo trinaest godina zajedničkog života, već danima unazad se polemiše, a Milena Kačavenda je sada otkrila šta piše u jednom od njih.

Anina kuma je uporna u želji da podrži svoju dugogodišnju prijateljicu i namjeri da "uništi" Zvezdana Slavnića, pa je otkrila i sadržaj pisma u kojem se on obraćao Ćurčićevoj, koju je volio više od života. Tako je pričao i po ulasku u Zadrugu, ali je ubrzo pogazio svoje riječi i završio u vezi s 22 godine mlađom Anđelom Đuričić.

Prljav veš bivših partnera svakodnevno isplivava na površinu, a evo šta je pisalo u Slavnićevom čuvenom pismu: "Jer mi takva trebaš, ja sam opčinjen tobom i jako puno zaljubljen i želim da tako i ostanem, zauvijek, jer samo mi ti trebaš. Sve i svi ostali su toliko nebitni, da je to blago rečeno. Koliko te volim, samo ti znaš i mislim da je dovoljno minimum za još dva života. Ljubi mi decu, pozdravi mi Slavku i Milu, Kačavendu i sve koji su me pozdravili. Eto živote, za to se pozajmi, ja ću ti dati".

Ovim je otkrio i da poznaje Milenu Kačavendu, za koju je prije nekoliko dana pitao Anu: "Ko ti je ta Milena kojoj se stalno obraćaš?".