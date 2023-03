ZVEZDANOVU MAJKU IZBACUJU IZ DOMA! Milena Kačavenda objelodanila jezivu TAJNU zbog koje Moka i Slavica ne pričaju

Milena Kačavenda, kuma Ane Ćurčić, oglasila se povodom izjava Zvezdanove majke i tvrdnji Moke Slavnića u vezi nje i otkrila da Zvezdanovu majku izbacuju iz doma kao i tajnu zbog koje Moka i Slavica nisu u dobrim odnosima.

"Danas su kontaktirali iz doma Aninu djecu, dali su rok čini mi se do srijede da se sve uplati ili će da Slavicu izbace napolje. Ideja je njena bila da dođe da živi kod Aninog sina da živi, jer njena ćerka živi sa dečkom. Ne znam kakve veze sada djeca imaju, ne znam gdje su Moka i Šmizla s obzirom da Slavica leti napolje. Dijete ne zna šta će, jer jednom je upravo on spriječio Slavicu da skoči sa terase… A klošarka je skoro pričala kako je Ana ostavila djecu i uzela ih od muža sa 13 godina… Samo da kažem, prije nego što je Slavica dala izjavu i izlazinjala sve i svašta, bila je kod njene ćerke u salonu! Ofarbala se, uradila manikir pedikir, dobila poklone za osoblje koje je odnela po povratku plus joj je plaćen taksi do salona i nazad… Nakon toga je svašta ispričala za medije", rekla je Milena i dodala:

"Slavica je imala dečka Valjevca koji je prije mjesec dana preminuo od karcinoma pluća koga je svakodnevno dovodila u kafić dobro poznati na Dorćolu i to dok je bila sa Mokom u braku. Taj čovjek je imao svoju porodicu i bio je oženjen to svi u gradu znaju, dovodila je tamo i Zvezdana koji je tada imao vučijaka. Sve to dok je bila i živjela sa Mokom! Da podsjetim, bivši golman reprezentacije koga sam spominjala bio je kućni prijatelj i najbolji drug Mokin a Slavica je bila sa njim dvije godine paralelno. Kada je saznao izbacio ju je iz kuće i nikada joj to nije oprostio, to je razlog zbog čega se nisu čuli 40 godina. To je gradska javna tajna. Priča se i da je bila trudna i zato je pukla bruka! Iz tog razloga je sve ono Moka pričao za nju. A Zvezdan je prijetio i njoj i ćerki da ako budu na strani Ane, javno će ih se odreći zato je i okrenula ploču", zaključila je Milena za Kurir.