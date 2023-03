ŠOK OPTUŽBA! IMAO SAM ODNOSE SA ANOM DOK JE SARINA MAMA BILA U KUHINJI: Zvezdan Slavnić odlučio da skroz SROZA Anu!

Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić nastavili sa raskrinkavanjem njihovog odnosa.

Zvezdan Slavnić je nakon razgovora i svađe sa Anom Ćurčić, stajao sa Jovanom Tomić Matorom i zadrugarima u dvorištu, te do detalja ispričao pikanterije iz vanbračne zajednice sa Ćurčićevom.

"Prvi put sam lijepo pričao sa njom i gdje sam sa malo priče shvatio kada se i šta desilo. Vratili su mi se datumi, sada sam je tek us**o", rekao je Zvezdan.

"Čekaj, ona je priznala da je varala muža", pitala je Ana Spasojević.

"Ne, ne, ne. Ona je priznala da je išla i sama da kocka, meni se prvo zaklela u djecu, pa se vjerovatno kod Đedovića otklela. Ona meni kaže da smo 2009. godine počeli zajedno, tada sam bio na operacionom stolu, borio se za život. A 2008 - 2010. bio na istrazi. Mi smo od 2005. godine krenuli u kombinaciju. Meni se dijete rodilo, ja sam bio sa Sarinom majkom, ja sam se petljao s njom. Ona priča da nema veze sa životom. Kao juče se sjećam. Sara kad se rodila, tu se sve dešava", rekao je Zvezdan.

"I keva ti se javila", pitala je Matora.

"Ako su se njih dvoje čuli, posle 30 godina. Sad mi Ana kaže da je Slavica plakala zbog ovoga, ja ovoj ženi ne mogu da vjerujem jednu riječ u životu. Meni je keva u Domu za stare. Ana je čuvala kad sam bio na robiji, sve pohvale za to. Ona ima šifru sa depresijom, ne znam tačno koje, već prvi put od kad sam otišao u zatvor, samo se ugasi, totalno druga žena. To traje dva-tri mjeseca, odvedemo je tamo i vrati se žena kao nova. Kada su me osudili, tada je bila baš loše. Od tada ima, pa nema. Prije nego što sam došao ovdje, ne može Ana da čuva, lokal, djeca, morao sam tamo da je smestim i super joj je tamo. Ona mnogo voli Anu, ali... Ja nisam bio takav otac, bio sam kao zec u rupi nisam bio dobar otac i dijete sve što kaže je u pravu", rekao je Slavnić.

"Ti si bre njen ćale, nema tu šta", rekla je Matora."Ma da, ona je mene umjela da zove četiri mjeseca, ali je u pravu. Ona je 2005.godište, 13.januar, ja sam izašao u junu, posle sedam i po godina. Nju je zaboljelo za dijete, jer je rekla da će da dođe na mjesec dana, slagala je i to je boli. Znam kakva je majka, toliko je dobra, da je loša po njih. Sto puta sam joj rekao: "Stani, ne valja za njih", rekao je Zvezdan, pa je nastavio:

"Ako se Sarina majka ne javi, nemoj da pričam i o njoj. Ajde da se ne z pa nek ustane i ne kaže istinu. Dižeš se i ti govoriš da se ona oglasi, pa pi**a ti materina bezobrazna. K***la si se sa mnom, u našem iznajmljenom stanu, kod Sarine majke na trosjedu, a ona je u kuhinji spavala. Ja sam sa njom u kombinaciji. Spavala je u drugom krevetu, znala je da smo zajedno. Pitala me: "Je l' smo radili ono?", jer je vidjela, ja kažem da nismo. Nisu bile od prije tako, ali su se zgotivili. Sarina majka je gotivac gotivaca...Ja samo hoću da kažem da ti nisi došla sa Bečkog dvora, ja ti se u***o u život, a ti kao: "Šta je ovo?", šta je ovo?!", istakao je Slavnić.