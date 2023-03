ANA ME JE MALTRETIRALA I GAĐALA PIKSLOM: Progovorila majka Zvezdana Slavnića - iznijela STRAŠNE detalje o bivšoj snaji!

Majka Zvezdana Slavnića otkrila detalje iz zajedničkog života sa bivšom snajom, Anom Ćurčić

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Majka Zvezdana Slavnića Slavica, oglasila se za medije i optužila bivšu snaju Anu Ćurčić da ju je maltretirala tokom perioda kada su živjele u zajednici.

Slavica se osvrnula i na Zvezdanov i Anin odnos iznijela tvrdnju da je ona morala da proda svoj stan da bi spasila Anu od dugova i zatvora.

"Zvezdan je bio preslatko dijete kojeg su svi u komšiluku obožavali i u djetinjstvu sam slušala hvalospeve o mom sinu. Greota je što nakon mog razvoda od Moke nije ostao sa ocem, ali ja tada nisam mogla da donesem tu odluku. Znao je i on da ću mu gledati kroz prste, ali niko se nije nadao da će se desiti ono što je uslijedelo. Da sam znala, vezala bih ga lancima i ostavila bih ga kod Zorana", rekla je Slavica i dodala da je najteži životni udarac dobila kada je Zvezdan završio u zatvoru.

"Kada je Zvezdan prvi put otišao u zatvor ja sam završila u bolnici. Potpuno sam odlijepila jer to nisam mogla da prihvatim. Čula sam priče da me je Moka otjerao u ludnicu, ali to su ordinarne gluposti. Jednostavno nisam mogla da podnesem da je moj sin to uradio. Pola godine sam bila pod ljekovima, što po bolnicama, što kod kuće, ali počela sam polako da se oporavljam. Tek kada je Zvezdan završio na robiji u Švajcarskoj, Moka je prestao da ga posjećuje, rekao je da mu je dosta zatvora, ali su i tada bili u kontaktu posredstvom pisama", rekla je Slavica i dotakla se snaje Ane Ćurčić.

"Anino i Zvezdanovo poznanstvo datira još od prvog razreda srednje škole i tada sam je i ja upoznala. Ona je u tom periodu odlučila da će se prezivati Slavnić. Četiri godine sam živjela sa njom i njenom decom i ne mogu da se pohvalim tim odnosom. Ona je vrlo čudna osoba, i kada je uhvati žuta minuta ne gleda šta joj je pri ruci. Da li pepeljara ili telefon, nevažno je, u stanju je time da vas gađa. Mene je gađala, ali i svoju ćerku. Ana ima ogromnu agresiju u sebi, a to se vidjelo nekoliko puta u Zadruzi, pogotovo kada je urlala na Zvezdana ili onda kada je odgurnula Anđelu", rekla je Slavica i dodala da je često bila na meti Anine agresije.

"Jednom je krenula na mene, ali je tada sa nama bila i njena mama, koja ju je spriječila. Jednom prilikom sam i ja bila bezobrazna, pa sam joj rekla 'hajde, udari me , pa ćeš da vidiš'", rekla je Slavica i otkrila u kakvom je odnosu Zvezdan sa Aninom djecom.

"U mnogo boljem nego sa svojom ćerkom Sarom. S Aninim sinom je bio manje zahtjevan jer je on mlađi, ali je ćerku vodio na splavove, išao po nju u 6 ujutru, razvozio njene drugarice...", tvdi Slavica i otkriva šta je istina od onoga što je Ana rekla, da ju je Ćurčićeva finansijski zbrinula prije nego što je ušla u Zadrugu:

"Ana mi nije ostavila ni dinara od onoga što je Zvezdan dobio kao akontaciju. Takođe, nije tačna njena priča da je dobila blagoslov od mene. Ni djeca je nisu podržala. O Ani mislim sve najgore i nevjerovatno mi je koliko ta žena laže. Dok je bila sa Acom Bulićem noćima je pričala sa mojim sinom telefonom. Ne mogu da tvrdim da ga je varala sa Zvezdanom, ali supruga Sašu znam da jeste. Ostavila je Sašu i dvoje dece, a uzela ih je kad su napunili 12 i 13 godina".

Zvezdanova majka otkriva i da li je istinita priča da je njen sin prokockao Anin novac.

"Stalno se pominje da je moj sin potrošio novac od prodaje Aninog stana od 35 kvadrata. Pitam se, da li bi neko normalan toliki novac stavio ispod dušeka, a da zna da je čovjek s kojim živi kockar? Istina je da sam ja prodala svoj stan na Dorćolu da bih vratila njen dug i da ona ne bi otišla u zatvor. To što me je čuvala sam debelo platila. Moj sin jeste kockar, ali i ona se kockala. Kada se završi Zadruga, ne želim da je vidim", rekla je Slavica u emsiiji "Mlin sa Memom" na televiziji Hajp.