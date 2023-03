"IŠLA JE OD JEDNOG DO DRUGOG I KOCKALA SE": Kad ljubavnica razvede, pa udari na bivšu ženu - Anđela ocrnila Anu Ćurčić!

Anđela Đuričić je govorila o odnosu Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić, za koju je rekla da je čula svašta od svog dečka i otkrila to pred kamerama Zadruge.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Anđela Đuričić, koja je svom dečku Zvezdanu Slavniću govorila i o svojim bivšim momcima, sinoć je progovorila o njegovom odnosu s bivšom nevjenčanom ženom Anom Ćurčić, kada je otkrila i šta joj je Slavnić govorio o svojoj partnerki prije nego što je ušla u Zadrugu.

"Nas dvoje smo navikli jedno na drugo, super nam je. Poslije ova tri mjeseca smo skontali jedno drugo, šta, i kad, i kako. Ja sam skontala kada treba da ga pustim i da popričam s njim", govorila je Anđela o svojoj ljubavi prema 22 godine starijem Slavniću, za kojeg tvrdi da je njen idealan muškarac, a za Anu Ćurčić da ga nikada neće prestati voljeti.

Anđela o Ani i Zvezdanu Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Mnogo su to ozbiljne stvari, meni je drago ih vidim da ih rješavaju. Ja ne znam šta da kažem, čudne se stvari dešavaju. Ona je njega jurila, on je njoj bio životna ljubav, a njih dvoje su stalno išli u druge odnose. Naime, ona je išla od jednog do drugog, on lijepo kaže da ju je varao. Vjerujem i njoj i njemu. On je meni rekao da je fizički kontakt kod njih bio obostran. Bilo je tu svega, prema Zvezdanovim pričama. Znam da su oboje kockari, ona je išla s njim u početku da bi ga kontrolisala, a onda je počela malo po malo i zaigrala se, tako je bar meni rekao. Ona njega definitivno voli i to je neosporno, voljeće ga zauvek", izjavila je Crnogorka koju redovno osuđuju na društvenim mrežama i u javnosti.